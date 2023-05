BRATISLAVA – Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si po sezóne užíva niekoľko týždňov voľna vo veľkom štýle a s priateľom Michalom Kyselicom absolvovali viacero dovoleniek. Naša superhviezda opäť vycestovala mimo Slovenska a tentoraz si to namierila do Švajčiarska.

Petra Vlhová miluje cestovanie a aj po minuloročnej sezóne si povedala, že pred začiatkom prípravy na nadchádzajúcu sezónu sa treba poriadne odreagovať. Slovenská lyžiarka si počas uplynulých týždňov užila spoločne s priateľom Michalom Kyselicom viacero zahraničných destinácií. Najskôr strávila niekoľko dní na rôznych exotických miestach. Pred pár dňami priletela do ďalšieho svetového veľkomesta, kde si nemohla nechať ujsť tie najslávnejšie miesta a pamiatky.



Petra totiž dorazila do New Yorku. „Betónovú džungľu“ USA si užila tak, ako málokto. Rozhodla si, že si prenajme vrtuľník a toto nádherné mesto si pozrie z vtáčej perspektívy. Po príchode z New Yorku vydržala doma na Slovensku len zopár dní a opäť odišla do zahraničia. Tentoraz vyrazila do Švajčiarska. Do rodiska ikonického tenistu Rogera Federera si však už neprišla užívať len miestne krásy. Vieme, čo Petra robí v čarokrásnom prostredí. Viac sa dozviete v GALÉRII