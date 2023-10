BRATISLAVA - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má za sebou intenzívne tréningové kempy v Argentíne, ktoré hodnotí veľmi pozitívne. Úradujúca olympijská šampiónka v slalome si pochvaľuje podmienky v Južnej Amerike. Verí, že o necelý mesiac, keď nová sezóna Svetového pohára odštartuje úvodným obrovským slalomom v Söldene, bude pripravená na sto percent.

Vlhová si do najjužnejšieho cípu Argentíny najskôr "odskočila" v auguste, po krátkom pobyte doma sa potom do Južnej Ameriky vrátila na tri septembrové týždne. "Prípravu hodnotím veľmi pozitívne. Podmienky boli naozaj skvelé. Áno, boli aj dni, keď počasie nebolo úplne stopercentné, ale aj to sa stáva. V súhrne bola príprava výborná. Stihli sme všetko, čo sme chceli a odišli sme nanajvýš spokojní," uviedla v rozhovore pre Sport Management Company. "Priznávam, mala som aj mierne obavy, keďže cesta do Argentíny trvá takmer celý deň, takže dvojtýždňový pobyt bol po zrušení pôvodného čilského plánu ´na hrane´. Nakoniec to vypálilo parádne. Následne som odletela domov, oddýchla som si, popracovala zasa na iných veciach a po návrate som sa opäť ´oprela do oblúkov´. Naozaj to vnímam tak, že sme do toho všetci v tíme dali maximum."

Tréner Mauro Pini si veľmi pochvaľoval polohu strediska nachádzajúceho sa v bezprostrednej blízkosti mesta Ushuaia, ležiaceho na pobreží mora. Vďaka nízkej nadmorskej výške mohla Vlhová absolvovať intenzívnejšie tréningové dávky, nakoľko jej telo bolo schopné rýchlejšie regenerovať. "Cítim, že keď som nižšie, viac zvládnem. Predsa len, keď trénujem vo vysokých nadmorských výškach, regenerácia je pomalšia. Musíme vtedy prispôsobiť počet jázd, aby ma ´neodpálilo´ po troch dňoch, ale aby som vydržala aspoň šesť. Keď však spíme v podstate ´na nule´ a trénujeme v sto-dvesto metroch, je to akoby nič. A vieme ísť na kvantitu aj kvalitu zároveň. Sú to spojené nádoby, ktoré dokopy dávajú fungujúci celok," vysvetľovala celková víťazka alpského Svetového pohára zo sezóny 2020/2021. "Jednou vetou by som to zhrnula asi takto: Presne vieme, čo si môžeme dovoliť, rovnako ako to, kde ubrať, keď trénujeme vyššie. Vďaka skúsenostiam presne vieme, čo máme robiť."

S tým súvisí aj vnútorné nastavenie, keďže intenzívne tréningové plány si vyžadujú nielen maximálnu koncentráciu na každý detail, ale aj správne nastavenie mysle. "Každý pretekár vie, že na sústredenie ide trénovať a makať. Na nič iné nie je čas ani priestor. Možno ak by bolo v tíme viac dievčat, bolo by to trochu iné. Ja som tu v zásade sama s piatimi chlapmi, čo sa samozrejme nesťažujem, len konštatujem," povedala štvornásobná a zároveň úradujúca víťazka ankety Športovec roka na Slovensku.