Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (28) začala s prípravou na novú sezónu už v prvý májový deň tohto roka, pričom do nej zaradila viacero športov. Nechýbala drina v posilňovni, na bicykli, atletickom ovále či na korčuliach, no v rámci zábavy s jej tímom si zahrala aj futbal a nechýbal ani rafting.

Rodáčka z Liptovského Mikuláša je športový multitalent, o čom presvedčila svoje okolie aj v uplynulých týždňoch.

Ako prezradil jej kondičný tréner najväčšiu motiváciu okrem lyžovania, ktoré ju živí, najmä pri futbale. „Povedal by som, že s loptou na nohe je jej motivácia na najvyššom stupni. Obrovskú radosť však má aj z cestného bicykla, ktorý si nedávno zaobstarala nový. Má teda novú hračku a ak mám byť úprimný, nikdy som ju nevidel sa naň tešiť tak ako tento rok,“ skonštatoval Šimon Klimčík.

Vzápätí si zobrala slovo samotná Petra Vlhová, aby uviedla veci na pravú mieru. „Je pravda, že sa naň zakaždým teším, ale po piatich minútach ma to prejde,“ povedala so širokánskym úsmevom a už vážnejšie dodala: „Ale baví ma to, no sú aj také dni, že to na ňom musím len prežiť.“

Dôkazom lásky našej lyžiarky k futbalu bol 10. jún, kedy si s priateľom Michalom užili v Istanbule naživo finálový zápas Ligy majstrov medzi Manchestrom City a Interom Miláno (1:0). „Bol to zatiaľ môj najsilnejší športový zážitok tohto leta. Taktiež si nechcem dať 7. júla ujsť IMT Smile vo Východnej, kam sa plánuje vybrať spolu so Šimonom Klimčíkom,“ prezradila Vlhová, ktorá sa podľa vlastných slov cíti v súčasnosti oveľa lepšie ako minulý rok o takomto čase. „Ciele sme si ešte nestanovili, je na ne príliš skoro. Po júlovom sústredení vo Švajčiarsku a potom v Južnej Amerike budem múdrejšia,“ zakončila.