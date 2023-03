Petra Vlhová prežila poriadne turbulentnú sezónu, v ktorej okúsila chuť víťazstva, ale sa aj trápila. Na zábery, ktoré sme videli v poslednom slalome v Soldeu, si fanúšikovia museli počkať vyše dva mesiace.

Slovenská lyžiarka sa počas sezóny často trápila a priznala, že bojuje sama so sebou. Doposiaľ jediné víťazstvo zaknihovala v rakúskom Flachau v januári, na ďalšie si počkala do marca do Soldeu v Andorre. Víťazstvo v záverečných pretekoch sezóny vo finále Svetového pohára, kde sa dostane len lyžiarska špička, chutí vždy mimoriadne sladko, o čom svedčia aj zábery Vlhovej na pódiu. Na tento pohľad na našu lyžiarsku hviezdu síce fanúšikovia čakali od januára, ale o to emotívnejšie ho spolu s Petrou prežívajú. Pozrite si viac v GALÉRII.