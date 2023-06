Pomôže jej dostať sa medzi absolútnu špičku? Slovenská lyžiarka reprezentujúca Česko Martina Dubovská oznámila, že jej novým trénerom je Livio Magoni.

„Začali sme s letnou prípravou na novú sezónu aj tréningom na snehu. Nastali nejaké zmeny, o ktoré sa s vami chcem podeliť. Livio Magoni bude súčasťou môjho tímu na budúcu sezónu. Som šťastná a pripravená na túto novú skúsenosť,“ napísala Dubovská na sociálnej sieti.

Magoni je Slovákom dobre známy. Petru Vlhovú trénoval päť rokov, no nerozišli sa práve v dobrom, následne spolupracoval s Metou Hrovatovou a Katharinou Liensbergerovou, oba trénerské angažmány však trvali len niekoľko mesiacov. Podľa Veroniky Zuzulovej, ktorá vypomáhala Dubovskej, spojenie s Magonim bude klapať.

„Z Matinej strany to je odvážne, no zároveň veľmi dobré rozhodnutie. Livio je kvalitný tréner, Martinin otec s ním je dobrý kamarát a Maťa s ním taktiež nikdy nemala problém, preto by to mohlo fungovať. Hlavne si myslím, že práve Livio je ten, ktorý jej môže pomôcť a môže jej dať to, čo jej chýba k tomu, aby sa dostala vyššie,“ hovorí Zuzulová pre Šport24.sk.

Podľa nej Magoni môže Dubovskú nakopnúť v najdôležitejšej veci, ktorá ju takpovediac brzdí. „V čom Martine môže pomôcť a v čom aj Petre pomohol, je to, že jej dokáže zvýšiť sebavedomie. To je to, čo Martine chýba. Potrebuje si začať konečne veriť a veriť v to, že na to má a že aj ona môže konkurovať najlepším. Maťa v poslednej sezóne mala momenty, v ktorých do polovice trate dokázala byť veľmi dobrá, no nie vždy jej to vydržalo počas celého kola. Určite jej Liviove sebavedomie prospeje a myslím, že v nej dokáže prebudiť agresivitu, ktorá jej chýbala v poslednej sezóne.“

Vlhová vo svojej autobiografii popísala Magoniho tvrdé a nekompromisné metódy, ktorými nebral ohľad na jej zraniteľnosť, únavu či ženské potreby. Zuzulová si však nemyslí, že by to isté čakalo Dubovskú. Dôležitým faktorom je podľa nej to, že spoluprácu s Magonim nadviazala v inom veku ako Vlhová.

„Livio je inteligentný človek. Vie, že na Maťu nemôže naložiť toľko ako na 20-ročné dievča, pretože ona už má nejaké zdravotné problémy ako bolesti chrbta a podobne. Toto je vec, ktorú Livio bude musieť riešiť inteligentne a citlivo. Keď Livio začal spolupracovať s Petrou, predsa len to bola ešte veľmi mladá a formovateľná lyžiarka. Maťa má cez tridsať rokov, pretekárka vtedy znesie oveľa menej, keďže regenerácia je v tomto veku pomalšia. Ona si to dokáže ustrážiť a porozprávať sa s Liviom. Posielala mi program, ktorý si urobili a nemala som z neho pocit, že je to totálny extrém. Skôr som mala pocit, že je naozaj prispôsobený Mati a tomu, akú záťaž ona zvládne,“ vysvetlila Zuzulová.