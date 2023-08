O víťazoch rozhodujú detaily a v lyžovaní obzvlášť, veď medzi najlepšími lyžiarkami sú často len stotiny sekundy. Uvedomuje si to aj Petra Vlhová, ktorá od tohtoročnej letnej prípravy začala spolupracovať s Evou Piatrikovou, ktorá desať rokov pracovala na univerzite v anglickom Bathe. Fyziologička a a výživová poradkyňa v rozhovore pre Šport24.sk hovorí nielen o dátach Vlhovej, ale aj o novinkách, ktoré zaviedla.

V rozhovore s Evou Piatrikovou sa dočítate: V čom ju najviac prekvapila Vlhová

Prečo by sa Vlhová nestratila ani v ragby

Čo musela upraviť na Vlhovej spánku a prečo Petra spáva so špeciálnym prsteňom

Prečo v noci ochladili teplotu vo Vlhovej izbe a ako jej to má pomôcť

Ako upravila Vlhovej raňajky a aké mala Petra medzery vo výžive

Či si Vlhová môže dať pizzu alebo iné nezdravé jedlo

Čo je vaša náplň práce? Čo konkrétne sledujete na Petre Vlhovej?

Venujem sa hlavne diagnostike. To znamená, že ktokoľvek ku mne príde, pozriem sa na to, ako funguje jeho telo, teda svalstvo či dýchací aparát. Keď dokážeme zdiagnostikovať športovca, vieme vyprofilovať, kde má silné a slabé stránky a podľa toho mu vieme nastaviť špeciálny individuálny tréningový program, aby sa zlepšil a podal lepšie výkony ako v predchádzajúcej sezóne. Aj pri Peti ideme do detailov, veď lyžovanie je o desatinkách a stotinkách sekundy.

Aké boli slabé a silné stránky Vlhovej?

Čo sa týka konkrétnych dát, tie, samozrejme, nemôžem zdieľať verejne. Peťa je obrovská profesionálka, elitná športovkyňa, ktorá má za sebou obrovské úspechy, teda aj silných stránok má veľa. Potrebujeme zlepšiť efektivitu dýchania, anaeróbnu činnosť, aby nám vydržala počas sezóny podávať výkony, aby jej lepšie držalo zdravie. Robíme hlavne na týchto veciach, ale viac-menej musíme robiť na všetkom. Výkon môže padnúť na rôznych drobnostiach ako výživa, spánok alebo príprava na preteky. Nie je to ľahký proces, pre Peťu bolo veľa vecí nových, veľa sme sa venovali výžive, spánku či tomu, ako nastaviť tréningy úplne jej na mieru, aby mali pre ňu čo najväčší efekt a aby každá minúta tréningu dávala zmysel.

Pracovali ste už so športovcom či športovkyňou ako Petra? Čím sú jej dáta výnimočné?

Každý elitný športovec, ktorý má za sebou také úspechy, či už to je Peťa Vlhová, alebo Kubo Grigar, má výnimočnú fyziológiu. Nedá sa to porovnať s priemerným športovcom. Peťa ma najviac prekvapuje v tom, že napriek tomu, že doteraz mala slabšie miesta vo výžive či regenerácii, dokázala podávať úžasné výkony. Keďže sme to teraz podchytili, veríme, že sme jej dali čo najlepšiu šancu na to, aby zase podávala na svahu tie najlepšie výkony a bola ešte lepšia ako predtým.

Často sa spomína jej veľká fyzická sila. K čomu by ste prirovnali jej fyzické parametre?

Keď vidím Peťu, pripomína mi konštrukciu tímovej športovkyne v kontaktných športoch, napríklad ragby hráčok, ktoré som často videla v Anglicku. Peťa má postavu ženy, ktorá by sa nestratila v takomto športe. Hlavne sa nebojí, ona jednoducho ide. To je na nej pre mňa výnimočné, že chce a vie sa zahryznúť. Čokoľvek, čo jej povieme, berie zodpovedne a je obrovská profesionálka. Počúva nás a verí nám. Sú baby, ktoré sú rovnako silné, ale Peťa je svojím prístupom výnimočná. Ona by sa však nestratila nikde v živote, nielen v športe. Podľa mňa aj keby robila účtovníčku a záležalo by jej na tom tak ako na lyžovaní, prístupom by bola určite jedna z najlepších.

Takže keď skončí s lyžovaním, môže pokračovať v ragby.

Hej, alebo v účtovníctve. (smiech)

Kondičný tréner Šimon Klimčík hovoril, že keď mala Petra horšie dni počas prípravy, dal ju do skupiny s hokejistami. Vyrovnala sa im v niečom?

Snažím sa neporovnávať Peťu s inými športovcami. Každého športovca, ktorý k nám príde, berieme ako unikát. Vždy ho porovnávame s predchádzajúcou sezónou so sebou samým. Keď sa však na Peťu pozriem, na začiatku, keď sa behali intervalové behy, stíhala a vedela potrápiť aj chalanov. Opäť sa vrátim k hlave. Peťa vie potrápiť súperov prístupom, vie udržať šťavu a kvalitu tréningu dlhšie, niekedy podľa mňa aj viac ako hokejisti. Často sa hovorí, že je chlapčenský typ, nestratí sa pri nich a možno sa jej aj lepšie pri nich trénuje, lebo ona ide ako vlak bez ohľadu na to, kto si čo myslí. Príde na tréning a odrobí, čo má.

Spomínali ste, že výkon môže spadnúť aj na takej veci, akou je spánok. Čo konkrétne sledujete a čo ste zistili, keď ste ho monitorovali?

Pozeráme sa na kvantitu aj kvalitu spánku. V prvom prípade sledujeme, koľko hodín športovec naspí pravidelne. U elitného športovca potrebujeme naspäť viac ako tých 8-9 hodín. V kvalite sa pozerám na rôzne štádiá spánku, teda koľko času trávi športovec v hlbokom spánku, keď sa regeneruje fyzicky, ďalej koľko času je v REM spánku, v ktorom snívame a strácame kontrolu nad svojím telom a dávame sa dokopy mentálne. A potom máme ešte plytký spánok. Či to je Peťa, alebo niekto iný, sledujem, či ten spánok spĺňa optimálne hodnoty. U športovca sú dva najdôležitejšie typy regenerácie – výživa a spánok. Tieto dve veci potrebujem ako prvé zdiagnostikovať a vyriešiť. Ako u každého, aj u Peti boli dni, keď nenaspí dosť. Potrebovali sme zistiť jej individuálnu charakteristiku, čo sa týka spánku a následne to poprepájať s tým, ako funguje jej metabolizmus či regenerácia počas noci. Následne riešime, či má ísť športovec spať skôr, alebo má vstávať neskôr.

Museli ste niečo upraviť? Dali ste Petre nejaké rady, čo sa týka spánku?

Čo sa týka kvantity spánku, potrebovala by naspäť aspoň o jednu či dve hodiny viac. Riešili sme aj teplotu izby. Peťa má rada, keď má v noci teplejšiu izbu, potom však trvá, kým zaspí. Zistili sme, že potrebujeme ochladiť jej izbu, aby rýchlejšie zaspala. Sledovali sme aj to, kedy sa zobudí. Niekedy sa zobúdzala presne v strede obdobia snívania a to my nechceme. Keď vás zobudím v strede sna, neviete poriadne, kde ste. Snažili sme sa načasovať Petrino vstávanie a zobúdzanie vtedy, keď je ukončený cyklus snívania.

Ako a čím ste to dokázali?

Na meranie spánku nosí Petra prsteň, takzvaný oura ring. Ten nám meria spánok počas celej noci, meria nám v noci teplotu tela, kľudový pulz, srdcovú variabilitu. Z toho vieme, aký má Petra v noci cyklus. Keď si dá budík, napríklad, na siedmu a ja vidím, že bola v tom čase v procese snívania a deje sa to pravidelne, viem, že jej musím prestaviť budík na neskôr, aby dokončila cyklus snívania. Napríklad takto sa to dá zlepšiť. Vieme aj predvídať choroby. Teplota počas spánku môže byť viac rozkolísaná, keď človek prichádza do obdobia, keď musíme zvýšiť opatrnosť. Spánok je horší a rozbitejší aj vtedy, keď je telo preťažené.

Čomu ste sa pri Petre venovali v oblasti výživy?

V tomto sme išli od základov. Pozerala som Petrin denník, ktorý si pravidelne viedla v rôznych situáciách, teda keď bola v Liptovskom Mikuláši či v tréningovom kempe vo Švajčiarsku, ďalej keď bola v rôznych nadmorských výškach, keď netrénovala, a tak ďalej. Chcela som zistiť Petrine stravovacie návyky. Išli sme cez každé jedno jedlo. Pozerali sme sa na raňajky, obed aj večeru a na ich zloženie. Sledovali sme, čo Petra jedáva po tréningoch. Jednoducho či to má také zloženie, aké má mať.

Čo ste zistili a urobili?

Optimalizovali sme, napríklad, množstvá bielkovín, sacharidov a určili sme, koľko ich má mať na to, aby zregenerovala, ako má, aby bola optimálne pripravená na poobedný tréning a následne na druhý deň. Riešili sme aj to, ako funguje Petrina glukóza počas celého dňa. To znamená, že sme jej dali senzor na ruku, ktorý každú minútu meria glukózu. Vedeli sme odsledovať, ako sa správa Petrin metabolizmus. Vieme načasovať jedlo tak, aby prišla na preteky či tréning úplne v top forme, čo sa týka výživy.

Aj takto vyzerá príprava Petry Vlhovej v Liptov Sport Institute. S fyziologičkou Evou Piatrikovou absolvovala množstvo testovaní. Zdroj: Petra Jurečková / Liptov Sport Institute

Ako sa prejaví správna načasovanie jednotlivých jedál počas dňa na výkone a ako sa prejavilo na Petre?

Vysvetlím to na príklade. Dáte si ráno raňajky a máte ísť o hodinu na preteky, no klesne vám glukóza pod optimálnu hodnotu, tak prídete na štart unavený a ospalý. To si my nemôžeme dovoliť pri pretekoch. Ak to zle načasujeme tak, že Petre klesne cukor presne vtedy, keď má štartovať, nahrabe si zbytočné desatinky času v jazde. Všetky jedlá sme sa snažili načasovať tak, aby vždy bola optimálne pripravená na tréning, aby vedela dať jedno extra opakovanie v posilňovni či jeden extra intervalový beh. Jednoducho aby všetko malo šťavu. Petra stále odrobila hodinu tréningu ako predtým, ale kvalita toho tréningu bola oveľa lepšia, keď sa stravovala efektívnejšie. Riešili sme aj suplementy a museli sme ich zorganizovať.

Čo to konkrétne znamená?

Čo si všímam na slovenských športovcoch, na raňajky jedia všetko naraz. Suplementy sa bijú jeden s druhým, všetko však musí mať nejaké miesto. Železo sa musí brať nejakým spôsobom v nejakom čase pred tréningom a po ňom. Riešili sme, ako berie Petra bielkoviny, či má dobrý proteín, či má dobrý iontový nápoj s takými minerálmi, čo má mať. Pozerali sme všetko a do detailov. Peťa je profesionálka a vyžaduje od nás, aby sme išli do detailov a inovovali, aby bola schopná ísť s konkurenciou, ktorá ide neustále dopredu.

Čo raňajkovala Petra predtým, ako ste jej upravili raňajky?

Väčšinou raňajkuje kašu s ovocím a orieškami. My sme pridali viac bielkovín a vlákniny, aby nám nestrieľala glukóza, teda aby nám nevyskočil cukor hore a potom nepadol rapídne dole. Plus sme načasovali lepšie to, kedy má raňajky.

Menili a dopĺňali ste nejako Petrin jedálniček?

Čo sa týka výživy, potrebovali sme, aby jedla viac zeleniny a bielkovín. Tie nám chýbali v raňajkách, takže sme ich doplnili. Museli sme riešiť aj pitie. Peťa s tým má problém a potrebuje viac piť. Voda ovplyvňuje všetky procesy v našom tele, preto som musela na Peťu viac zatlačiť a pomeniť to, čo pije a ako pije. Nemôže piť čistú vodu počas tréningu, lebo to ju nehydratuje optimálne. Museli sme zmeniť, čo pije, čo je v tom nápoji, aby dokázala zadržať vodu a dokázala bunky naplniť vodou. Čistá voda cez vás len prejde. Je rozdiel si dať čistú vodu a dať si čistú vodu so soľou a pomarančovým džúsom, to nám pomôže lepšie zadržať vodu v čreve.

Môže si vrcholový športovec ako Petra dovoliť zhrešiť a dať si nezdravé jedlo ako pizza či niečo vyprážané?

Môže. Ja som typ výživára, ktorý je v poriadku s tým, že si vrcholový športovec dá niečo, čo si môže dať aj bežný smrteľník. Vždy však prízvukujem, že sa ráta to, čo robíte 90 percent vášho času. Ak Petra pôjde na pizzu raz za týždeň, pre mňa to nie je také dôležité ako to, že šesť dní z týždňa mala kvalitné raňajky, obed a večeru, dala si dobré potréningové jedlo, vyspala sa dobre. Som rada, že si Peťa vie dať koláč aj pizzu a je to v poriadku. Je ľudská bytosť a má tieto jedlá rada. Je to aj vec mentálneho nastavenia zdravia. Keď budem športovcovi hovoriť, že niečo nemôže jesť, tak to nie je úplne v poriadku. Treba mu dať aj vydýchnuť.

Minulý rok Petra hovorila o probléme s motiváciou. Ako vyzerala tento rok počas letnej prípravy, keď ste ju sledovali?

Keď som ju videla cez letnú prípravu, videla som úplne novú Peťu. Zase sa jej vracia iskra do oka, vidím, že je dravá. Na ťažkých tréningoch bolo vidno, že jej na tom záleží. Za mňa máme Peťu naspäť, silnejšiu a dravejšiu za víťazstvami a za tým, že ona sama chce. Chce lyžovať, chce byť lepšia ako predtým a záleží jej na tom, ako sa stravuje, ako spí a robí to pre seba. Nevidela som niečo, v čom by jej chýbala motivácia.

Počúva Petra vaše rady alebo je aj trochu tvrdohlavá?

Tým, že je obrovská profesionálka, keď si vyberie človeka do tímu, už len to, že si ho vybrala, je veľká zodpovednosť. Tým, že si vyberá tím ľudí a vybrala si aj mňa ako výživovú poradkyňu a fyziologičku, verí mi. To znamená, že počúva moje rady a za mňa je super, že ona sama sa chce vzdelávať v tejto oblasti, aby bola lepšou športovkyňou. Nemala som skúsenosť, že by bola tvrdohlavá. Všetko, čo som povedala, zobrala a snažila sa uviesť do praxe. Niečo jej trvá dlhšie, niečo oveľa rýchlejšie, to je však úplne normálne.