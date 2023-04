Na slovenskej lyžiarskej scéne si v uplynulej sezóne získalo opäť najväčšiu pozornosť alpské odvetvie. Elitné výkony dosiahla Petra Vlhová, ktorá si pripísala dve víťazstvá v pretekoch Svetového pohára a zaujali aj bratia Žampovci.

Slovenská lyžiarka vyhrala dva slalomy SP - v januári vo Flachau i na finálovom podujatí v Soldeu. Na pódiu bola deväťkrát a v celkovom hodnotení obsadila tretie miesto. "V mene tímu Vlha chcem poďakovať za podporu zo strany ZSL. Je to situácia, v ktorej Vlhovci nikdy neboli a chcem všetkým zo zväzu poďakovať za prácu v ich prvom roku," uviedol Richard Galovič, manažér tímu Petry Vlhovej.

Na konci sezóny navyše prišla dôležitá informácia o návrate SP zjazdárok do Jasnej, kde sa budúci rok predstaví svetová lyžiarska špička. Seriál bol v Nízkych Tatrách naposledy v roku 2021 a v samostatnej ére ešte v sezóne 2015/16. V nadchádzajúcom ročníku sú preteky pod Chopkom na programe 20. a 21. januára.

Palovičová zhodnotila sezónu ako úspešnú

"Je to obrovský úspech a všetci sa tešíme, že opäť uvidíme v Jasnej svetovú špičku. Toto podujatie je zásluha všetkých kolegov v komisii, jednotlivých členov organizačného tímu a zväzu. Je to naša oficiálne prvá sezóna a myslím si, že sa nám výrazne podarilo presvedčiť verejnosť, že ideme dobrým smerom. Výsledky Peti Vlhovej a Žampovcov sú krásne, pretože motivujú ostatných," povedala na stredajšej tlačovej konferencii viceprezidentka Zväzu slovenského lyžovania (ZSL) Jana Palovičová.



Spokojní boli aj bratia Žampovci

Najstarší z trojice bratov dosiahol v sezóne SP päťkrát bodované umiestnenie s maximom vo svojom záverečnom vystúpení v Kranjskej Gore. V Slovinsku obsadil 22. miesto v obrovskom slalome. "Moja sezóna bola relatívne v poriadku, päťkrát sa mi podarilo bodovať. Najlepší výsledok som chcel predviesť na MS v Courchevel, no nemohol som nastúpiť do druhého kola pre chorobu. Na základe toho som musel vynechať SP v USA. Potom som sa však vrátil do Kranjskej Gory, kde som dosiahol najlepší výsledok v sezóne. Mám rád jarný sneh a viem na ňom lyžovať veľmi rýchlo. Keď človek už nemá čo stratiť, nebojí sa riskovať. A keďže bolo po MS, nemal som už čo stratiť, dal som do toho všetko a vyšlo to. Keď človek čaká menej, ide sa mu lepšie a môže z toho byť dobrý výsledok".

Jedno z piatich bodovaných umiestnení dosiahol hneď na začiatku sezóny v Söldene (23). Podobným spôsobom chce vstúpiť aj do ďalšieho ročníka. "V ďalšej sezóne bude pre mňa dôležité získať hneď zo začiatku top umiestnenie, aby som si upevnil umiestnenie v najlepšej tridsiatke a mal dobré štartové číslo počas celej sezóny. Dôraz pôjde najmä na fyzioterapeutické cvičenia, aby som bol fit a zdravý, a tiež na konštantnosť výkonov v každej jazde," zdôraznil Žampa.

Na svetovom šampionáte zaujal aj jeho najmladší brat Teo, ktorý si v SP odbil premiéru a v "obráku" obsadil v 1. kole 36. miesto: "So svojou sezónou som veľmi spokojný, aj keď sa mi nepodarilo splniť cieľ štartovať v SP. Od MS som však urobil v rebríčku FIS progres a môj hlavný cieľ je jazdiť naďalej čo najlepšie výsledky."