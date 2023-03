Šialené čísla! Ak by neexistovala Shiffrinová, Vlhová by mohla byť najlepšia v histórii

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (27) má tak trochu smolu, že preteká v dobe Mikaely Shiffrinovej (28). Bez rekordérky z Ameriky by bol jej zoznam úspechov o niečo dlhší. A možno aj kratší.

Mikaela Shiffrinová v tejto sezóne prekonala rekord Ingemara Stenmarka v počte víťazstiev vo svetovom pohári. Švéd ich má na konte 86 a Američanka je už na méte 88 a nejaké roky v lyžiarskom kolotoči ju ešte čakajú. Azda niet pochýb, kto je najúspešnejšou pretekárkou všetkých. Mohla by takéto čísla dosahovať aj Petra Vlhová, ak by Mikaela neexistovala? „Sme s Petrou veľké rivalky, ale možno aj vďaka tomu si viac rozumieme a máme pre seba väčšie pochopenie. Bavíme sa spolu po štartoch i pri vyhláseniach víťazov,“ povedala pred pár rokmi Shiffrinová. Ich vzájomná rivalita ich posúva dopredu, ale kamarátstva idú bokom. „My dve nedokážeme byť spolu kamarátky. Možno keby je jedna z nás nižšie postavená v rebríčku a nesúperíme spolu, mohlo by to byť iné,“ priznala zas Vlhová.

Slovenka má na konte 28 víťazstiev (19 v slalome) vo svetovom pohári, čo je trikrát menej ako Shiffrinová. Pokojne ju však môžeme označiť za dvojku za Američankou. Ak by päťnásobná víťazka veľkého krištáľového glóbusu nepretekala, tak by mala Vlhová o 15 víťazstiev v SP viac. Len v slalome skončila za Mikaelou na druhom mieste 12-krát. Mohla mať tak dokopy 31 víťazstiev len v slalome. V pomyselnom historickom rebríčku bez Shiffrinovej by jej v tejto disciplíne patrila tretia priečka a bola by len štyri triumfy od Marlies Schieldovej (35 víťazstiev). Pri 40 víťazstvách vo všetkých kategóriách by uzatvárala TOP 10 historických štatistík v počte triumfov v SP.