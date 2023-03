Šport24.sk Ostatné Lyžovanie Shiffrinová sa v závere sezóny odviazala: Američanka hviezdila na snehu aj na parkete ×

Keď to rozbalí, stojí to za to. A reč nie je len o jej výkonoch na svahu. Mikaela Shiffrinová si záverečný balík pretekov v Andorre v Soldeu dosýta užila a fanúšikom predviedla okrem tradične famóznych výkonov na lyžiach aj svoje tanečné schopnosti na parkete. A išlo jej to taktiež mimoriadne dobre, veď sa presvedčte sami na VIDEU.