Hoci glóbusy už mala vo vrecku pred pretekmi, slalom v Soldeu vo finále Svetového pohára aj Mikaela Shiffrinová prežívala emotívne.

Keď Petra Vlhová prišla do cieľa druhej jazdy, kamery si okrem slovenskej lyžiarky už tradične vybrali aj jej americkú rivalku. Na Shiffrinovej výraze bolo badať, že tretie miesto ani zďaleka nie je to, čo by ju tešilo a čo by jej stačilo napriek istému prvenstvu v slalomovej sezónnej tabuľke.

Keď však Američanke dali do rúk malý krištáľový glóbus za slalom, jej emócie boli úplne iné ako priamo po pretekoch, keď sledovala radosť Slovenky. Shiffrinová predvádzala (nielen) na pódiu opičky, ktoré podčiarkli jej náladu aj sebavedomie po jednej zo životných sezón.