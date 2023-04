Má za sebou vydarenú sezónu, v ktorej získala dve medaily na majstrovstvách sveta. Federica Brignoneová poskytla veľký rozhovor pre Corriere della Sera, v ktorom odpovedala na otázky nielen zo sveta lyžovania.

Lyžovaniu sa kedysi venoval aj jej brat David, ktorý je dnes v jej trénerskom tíme, no zastavili ho zranenia. „On nemohol lyžovať, ja áno. Je to moje šťastie, že mám talent, myseľ, postavu a vôľu. Nevyužiť všetku túto Božiu dobrotu by bol zločin. Davide sa chcel stať športovcom oveľa viac ako ja,“ rozpráva Brignoneová, ktorá však tvrdí, že žiadny osud neexistuje.

„Život si vytváraš sám. Pre veľké sny potrebujete veľké odhodlanie. Som robotník, nikdy sa nevzdávam. Nie som najtalentovanejšia z rodiny. Je to vec mysle.“

Talianka sa nevyhla ani otázke na Mikaelu Shiffrinovú, resp. porovnaniu s ňou. „Mikaela bola zámerne vychovaná, aby vyhrávala. Jej rodičia vytvorili dokonalú športovkyňu, schopnú podávať najlepší možný výkon. Vidno to na jej emóciách: trvalo jej roky, kým dokázala oslavovať víťazstvá a prejaviť radosť, trvalo jej to roky. Mikaela je žula, ja som emotívne. Nemám tú jej pôsobivú konzistenciu.“

Brignoneová pri otázke, na čo je najviac hrdá, odpovedala, že na to, že od roku 2015 sa drží vo svetovej špičke. „Veľa som toho vyhrala, ale som stále rovnaká. Dávam do toho dušu aj v tých najhorších dňoch a dokážem si užívať život,“ hovorí.

Talianka má 32 rokov, o tri roky sa koná olympiáda práve v jej krajine. To, či na nej bude štartovať, netuší. „Neviem, či budem mať postavu a myseľ na túto olympiádu. Zdá sa mi to stále veľmi vzdialené. Dosiahla som všetko, čo som chcela, možno aj viac. Kľúčová bude motivácia. Na domácu olympiádu musíte ísť vyhrať, nie ako turistka. Z tohto dôvodu sa rozhodujem, či budem pokračovať, až na konci každej sezóny. Porozprávajme sa o tom v roku 2025,“ vysvetľuje lyžiarka, ktorá sa po skončení kariéry chce venovať práci s deťmi, ktoré majú v mnohých ohľadoch rezervy:

„V desiatich rokoch majú atletického trénera a výživového poradcu, ale aj tak nevedia poriadne behať či urobiť kotúľ. Za to vedia perfektne narábať s mobilom. Nech sa namiesto toho naučia pravidlá a rešpekt k športu.“

Reč v rozhovore prišla aj na klimatické zmeny, ktoré ovplyvňujú vo výraznej miere aj lyžovanie. Brignoneová je z ich dopadu a následkov zhrozená. „Koncom marca som išla s mamou na bežky, trať už bola uzavretá. To sa nikdy predtým nestalo. Čo je naozaj strašidelné, sú ľadovce. Vždy som mala rada prírodu, vždy som dbala na recykláciu a šetrenie životného prostredia. Dokonca aj more je na tom veľmi zle. Milujem vodné športy, rada surfujem. Bola som v Indonézii, Nikaragui, Kostarike, Mexiku, na Kanárskych ostrovoch. Tam, kde boli kedysi koraly, dnes nájdete plast.“