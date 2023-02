Obidve patria medzi najlepšie lyžiarky na svete a na svahu sú veľké rivalky. Wendy Holdenerová a Mikaela Shiffrinová pred sobotným slalomom prezradili viac o svojom vzťahu.

Na svahoch medzi sebou bojujú a obe túžia vyhrávať, no v súkromí sú si veľmi blízke. "Wendy je jedna z mojich najlepších kamarátok," povedala Američanka o švajčiarskej lyžiarke Wendy Holdenerovej. "Na začiatku kariéry som bola veľmi tichá, s Wendy sme si neboli také blízke. Za tie roky sme sa však veľa rozprávali. O výzvach, ktorým musela ona a jej rodina čeliť, ale aj o smrti môjho otca, ktorá mi dala poriadne zabrať. Takéto veci vás spoja," opisuje vzťah s rivalkou Shiffrinová.

Wendy to mala ťažšie

Ich priateľstvo začalo pred štyrmi rokmi. Vš súkromnom tryskáči sa vtedy urgentne presúvali zo SP v Maribore na MS v Are. Dvadsaťosemročná lyžiarka nešetrí na margo rivalky slovami chváli. "Wendy nemala rovnakú cestu ako ja, bola v mnohých smeroch ťažšia. Musela prekonať veľa prekážok, no vždy sa zlepšila. Veľmi ju za to obdivujem," hovorí Shiffrinová, ktorá tiež prezradila, že v pretekoch sú však súperky a obe chcú vyhrať.