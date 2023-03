Mikaela Shiffrinová zaknihovala v Are rekordné 87. víťazstvo vo Svetovom pohári a osamostatnila sa tak pred Ingemarom Stenmarkom v historických tabuľkách.

„Je tu môj brat aj švagriná, ani som nevedela, že prídu, no aj vďaka nim je to také výnimočné," povedala Shiffrinová po rekordnom triumfe. „Je smiešne, ako sa niečo, nad čím som sa nikdy nezamýšľala, stáva dôležitým, pretože o tom všetci hovoria. Stáva sa to dôležitým pre šport a pre ľudí v mojom okolí. A preto to pre mňa začína byť dôležité. Najdôležitejšie však je, že sa môžem sústrediť na svoju prácu,“ pokračovala Američanka.

Priamo v cieli jej gratulovali aj jej súperky. Švédka Anna Swenn-Larssonová, ktorá skončila tretia jej povedala: "Si neskutočná!". - "Som zvedavá, či sa niekedy nájde niekto, kto ju dokáže prekonať. Bude to však náročne, pretože si myslím, že ešte ani zdaleka neskončila, kľudne môže dosiahnuť trojciferné číslo", povedala švédska lyžiarka ešte pred pretekmi.