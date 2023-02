BRATISLAVA - Laurence St-Germainová (28) sa na majstrovstvách sveta stala šokujúcou víťazkou v slalome. Kanadská lyžiarka na výraznejší úspech doteraz čakala, no svojou zlatou jazdou všetkým vyrazila dych. Tvrdá drina však priniesla vytúžené ovocie, keďže lyžiarka nemaká len na svahoch, ale aj mimo neho a nejde len o fyzickú drinu.

St. Germainová do soboty nikdy nestála na pódiu pre najlepšie lyžiarky a jej maximom boli doteraz umiestnenia v prvej desiatke Svetového pohára. V ňom pri tom debutovala už v roku 2015. Čerstvej slalomovej šampiónke nevychádzala ani táto sezóna podľa predstáv a v Méribeli by na ňu nevsadil nikto ani deravý groš, no Kanaďanka sa postarala o jedno z najväčších prekvapení majstrovstiev sveta.

„Toto som nečakala. Je to niečo neuveriteľné. Je to zvláštne. Bola som skutočne vystresovaná, necítila som sa vôbec dobre. V druhom kole som urobila miernu chybu, no stále som si hovorila jazdi ďalej, jazdi ďalej. A vyšlo to,“ jasala St. Germainová, ktorá na titul zaútočila z tretej pozície po 1. kole. Skloniť sa pred ňou musela aj strieborná Mikaela Shiffrinová, ktorá pokazila svoju druhú jazdu a tretia bola Lena Dürrová. „Povedala mi, že teraz budem stáť uprostred na najvyššom stupienku ja,“ prezradila St. Germainová slová jej nemeckej súperky, s ktorou v cieli čakali na dojazd Shiffrinovej a po jej finiši bolo jasné, že svet má nečakanú majsterku sveta.

V predošlých rokoch však Kanaďanku neobchádzali zdravotné problémy a dokonca hrozilo, že to s lyžovaním zabalí. Pomohla jej najmä operácia po olympiáde v roku 2018. Lekári uvoľnili nerv na ľavej nohe, ktorý lyžiarke tlačil na svalové tkanivo. „Mala som už v hlave čierne myšlienky, pretože s takýmito problémami to nebolo vôbec jednoduché. Často som mala bolesti a prepadali ma depresie,“ povedala St. Germainová v minulosti pre Journal de Quebec.

Kanadská lyžiarka sa od svojich súperiek líši aj tým, že popri kariére myslí na kvalitné vzdelanie. Zatiaľ čo väčšina profesionálnych športovcov na podobné veci jednoducho nemá čas, St. Germainová ma vyštudovanú informatiku na univerzite v americkom štáte Vermont.