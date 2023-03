Soldeu - Azda najmenej dramatické vyvrcholenie za dlhé roky ponúka finálový týždeň Svetového pohára v alpských lyžiarskych disciplínach.

V andorrskom Soldeu sa od utorka do nedele bude síce bojovať o víťazstvá i o peniaze, ale len o dva z desiatich možných glóbusov, teda o esenciu špecifických záverečných súťaží. Ani Petra Vlhová nezíska po troch plodných rokoch žiadnu sezónnu trofej.

Práve zo Soldeu v roku 2019 sa slovenská lyžiarka naposledy vracala bez glóbusu, lenže to bola v inej pozícii. A vlani, keď z tej najvyššej ustúpila Mikaele Shiffrinovej, dokázala epochálnu superstar s prehľadom pokoriť v slalome. Teraz idú obe do finálových súťaží len potvrdzovať svoje pozície, Shiffrinová tri isté prvé, Vlhová tri vratké druhé. Slovenku v celkovom poradí i v špeciálnom a obrovskom slalome čakajú ešte tuhé boje, lebo nemá isté ani jedno sezónne pódium.

Pravidlá finále sú notoricky známe. Právo štartu v každej zo štyroch individuálnych súťaží má prvých 25 v poradí danej disciplíny v SP, juniorskí šampióni, plus každý pretekár, ktorý má celkovo 500 bodov v SP (nemusí byť v top 25-ke konkrétnej disciplíny). Toto špecifikum už nemá dôvod využiť Shiffrinová, v tréningoch na zjazd neštartovala, takže sa vzdala naozaj veľmi teoretickej možnosti prekonania neskutočného, práve 10 rokov starého rekordu Tiny Mazeovej. Slovinka v roku 2013 získala v SP 2414 bodov. Shiffrinová ich má pred poslednými štyrmi 100-bodovými pretekmi 2028.

Ani ostatné univerzálky nemajú príliš dôvod využívať 500-bodové pravidlo. Vlhová sa na obhajobu druhej pozície v celkovom poradí SP pozerá cez koncentráciu na obe svoje najlepšie disciplíny. Jej prenasledovateľka Lara Gutová-Behramiová jazdí pravidelne tri

a v sobotu by na slalom nastúpila určite len vtedy, ak by pár bodov malo rozhodovať v nedeľnom "obráku". Švajčiarka však slalom jazdí slabšie a hoci by mala výhodu redukovaného poľa, vo finále sa práve pre túto špecialitku udeľujú body (najmenej 16) len do 15. miesta. Skôr možno tento ťah očakávať od Talianky Brignoneovej, ktorá v celkovej klasifikácii stráca na Vlhovú 86 a na Gutovú 69 bodov.

"Finále povinných jázd" je preto trochu zveličený a výlučne na glóbusy aplikovateľný pojem. V ženskej kategórii sa bude zvádzať boj o guľu len v super-G, kde je až päť kandidátok. Najlepšiu východiskovú pozíciu má Talianka Elena Curtoniová (332 b.), po nej Rakúšanka Cornelia Hütterová (307) a Nórka Ragnhild Mowinckelová (306). Táto súťaž je vo štvrtok a potom finále predsa vygraduje v nedeľnom mužskom slalome. Nór Lucas Braathen má 466 bodov, jeho skúsený krajan Henrik Kristoffersen o 22 menej, takže mladíkovi stačí akékoľvek umiestnenie bezprostredne za rivalom. Švajčiar Daniel Yule stráca už 65 bodov.

U mužov má už istý veľký glóbus opätovného celkového víťaza i dva malé za super-G a obrovský slalom Švajčiar Marco Odermatt. Tak ako on obhájil malú trofej za obrák, Nór Aleksander Aamodt Kilde za zjazd. V super-G si z vlaňajška vymenili poradie v prospech mladého Švajčiara. Medzi ženami patrí už štvrtý malý glóbus za zjazd Talianke Sofii Goggiovej. Svoj druhý v obrovskom slalome a siedmy v slalome má Shiffrinová, ktorú v nedeľu v Soldeu budú dekorovať piatykrát ako celkovú víťazku SP.