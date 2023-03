Petra Vlhová zhodnotila sezónu: Nebolo to najlepšie

SOLDEU - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová triumfovala v záverečnom obrovskom slalome sezóny Svetového pohára. V andorrskom stredisku Soldeu vyhrala časom 1:55,88 minúty. Druhá skončila Nórka Thea Louise Stjernesundová s mankom šesť stotín sekundy a tretia finišovala Valerie Grenierová z Kanady (+0,20 s). Slovenská reprezentantka Petra Vlhová nedokončila prvé kolo.

"Prebolelo to hneď ako som vypadla. Nič sa nedá robiť, taký je šport, bohužiaľ. Popravde, nerozmýšľala som na tým, že som tretia v celkovom poradí, ale nad tým, čo som mohla robiť lepšie v pretekoch. Sezónu hodnotím dobre. Nie najlepšie, ale dobre. Boli dni, ktoré neboli úplne ideálne, boli dni, ktoré boli super. Bolo to také hore-dole. Som spokojná, ale nie úplne. Najlepší moment bol asi vo Flachau, bolo to emotívne víťazstvo. Moje výsledky neboli také, ako som chcela ja a potom prišlo víťazstvo, cítila som sa skvelo a vyhrala som pred slovenskými fanúšikmi. Nechystám sa skončiť, takže sa uvidíme aj v nasledujúcej sezóne," povedal Vlhová pre JOJ Šport.