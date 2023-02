Okrem toho, že sú pekelne rýchle, sú anjelsky krásne, a keď vyzlečú kombinézu ich fanúšikovia šalejú. Reč je o lyžiarskych majsterkách sveta z Méribelu.

Šesť disciplín na MS v lyžovaní prinieslo vo francúzskom stredisku šesť rôznych majsteriek sveta. Tie majú spoločné nielen to, že im z tohto svetového šampionátu pribudla do zbierky úspechov zlatá medaila, ale aj to, že keď odložia kombinézu a ukážu, čo skrývajú pod ňou, fanúšikom tečú slinky. Pozrite si pikantné zábery Shiffrinovej, Brignoneovej a ďalších v GALÉRII.