Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila v slalome na MS vo francúzskom Courchevel/Méribel na piatom mieste. Za senzačnou víťazkou Laurence St. Germainovou z Kanady zaostala v sobotu o 85 stotín sekundy. Američanka Mikaela Shiffrinová neudržala vedenie po 1. kole a obsadila napokon druhé miesto (+0,57), bronz vybojovala Nemka Lena Dürrová (+0,69).

St. Germainová dosiahla životný úspech, v pretekoch Svetového pohára nikdy nestála na pódiu. Získala druhú zlatú medailu pre Kanadu na týchto MS po triumfe Jamesa Crawforda v super-G.

Vlhovej patrila po 1. kole piata priečka. Dvadsaťsedemročná Slovenka, ktorá odštartovala s číslom päť, mala pomalší úvod, postupne však na náročnej trati so zatvorenými bránami našla rytmus. Olympijská víťazka z Pekingu predvádzala plynulú jazdu, ale chýbala jej potrebná dynamika a agresivita. V cieli mala na vedúcu Shiffrinovú manko 0,99 s. Američanka, ktorá v polovici šampionátu ukončila spoluprácu s trénerom Mikeom Dayom, odštartovala preteky s číslom 1 a svojou jazdou bez výrazných zaváhaní nasadila latku vysoko. Líderka SP a už istá víťazka malého glóbusu v tejto disciplíne našla od prvých bránok správne tempo, ktoré dolu ešte vygradovala. Hoci niektoré oblúky nemala čisté a v jej jazde bola rezerva, jej čas už nikto neprekonal.

Priblížiť sa k nej dokázala len Švajčiarka Wendy Holdenerová, ktorá sa zaradila na druhú pozíciu so stratou 0,19 s. Nádejné medzičasy mala aj Anna Swennová-Larssonová, Švédka sa však v spodnej časti spadla a vypadla z bojov o medaily. Do jednej sekundy sa zmestila ešte Dürrová (+0,92) a so štartovým číslom 18 prekvapila St. Germainová, ktorej patrila tretia priečka (+0,61). Druhá Slovenka Petra Hromcová limitovaná chorobou sa tesne zmestila medzi postupovú 60-tku. Dosiahla 60. čas, na líderku mala manko 7,21 s. V druhom kole jej zdravotný stav nedovolil štartovať.

Druhé kolo na zjazdovke Roc de Fer sa vydarilo Nórke Mine Fürstovej Holtmannovej, ktorá z priebežnej desiatej pozície poskočila až na štvrtú. Vlhová opäť predviedla rytmickú jazdu, ale volila menej riskantnú širšiu stopu. Na druhom medzičase ešte viedla o 0,28 s, no dolu jej chýbala potrebná rýchlosť a v cieli sa zaradila na priebežnú druhú priečku o 14 stotín za Nórku. Následne ju predbehli ešte tri pretekárky. Holtmannovú potom tesne prekonala Dürrová, St. Germainová zopakovala fantastický výkon z 1. kola a dostala sa jasne do vedenia. Holdenerová predviedla riskantnú jazdu, ktorá sa jej nevyplatila. V závere mierila na pozíciu líderky, ale po špicari vypadla. Shiffrinová zvolil jazdu na istotu, jej náskok sa postupne skresával a v cieli zostala prekvapujúco za Kanaďankou.