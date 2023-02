MERIBEL – Môže sa spoľahnúť aj na šikovné slovenské ručičky! Petra Vlhová zďaleka nie je jediným Slovákom na prebiehajúcom svetovom šampionáte v alpskom lyžovaní. Okrem jej tímu a množstva fanúšikov sa vo francúzskych strediskách Meribel a Courchevel nachádza približne 27 našincov, ktorí už majú niekoľko týždňov na starosti prípravu tratí.

Partia z okolia Starej Ľubovne je vo Francúzsku už dlhší čas a má na starosti takzvanú špinavú robotu, ktorú navonok nevidieť, no bez nej by sa preteky nemohli konať. Medzi to patrí naťahovanie sietí ako aj nafukovacích bariér v cieli, ktoré majú zabrániť zraneniam.

„Na internete bola ponuka práce na lyžiarsky šampionát – stavba zjazdoviek na štarte a v cieli. Naťahovanie ochranných sietí a všetky podobné záležitosti ako aj injektáž, počas ktorej sme ratrakom naťahovali hasičské hadice a pod tlakom následne išla voda do zjazdovky,“ povedal pre Šport24.sk jeden zo Slovákov na majstrovstvách sveta.

S podobnými vecami už majú skúsenosti, keďže sa zúčastnili rovnakých prác v rámci Svetového pohára. Partia okolo Petra Barnovského, Pavla Sčensného a Richarda Jakubova dorazila do Francúzska už dávno pred začiatkom podujatia. „Sme tu od 20. januára s tým, že preteky sa začali 6. februára. V podstate od rána do noci sme boli na kopci. Začínali sme naťahovaním ochranných a napínacích sietí,“ priblížili slovenskí stavitelia svoju prácu.

Podľa ich slov sa deväť z nich nachádza v Meribeli a ďalších 18 je v Courcheveli. Pobyt na šampionáte si napriek náročnej práci užívajú, vďaka akreditáciám sa dostanú takmer všade a stihli už aj podporiť našu Petru Vlhovú. „Hovorili sme jej po obrovskom slalome, že sme dali do toho srdce. Aj ona sama nám povedala, že trať bola pripravená dobre a veríme, že rovnako dobrú prácu odvedieme aj na sobotňajší slalom a budeme súčasťou jej víťazstva alebo nejakého medailového úspechu,“ zaželala si zhodne slovenská partia.