Nadchádzajúca sezóna Svetového pohára v alpskom lyžovaní by sa mala začať oproti tej minulej neskôr. Dôvodom je klimatická zmena, ktorá spôsobila v uplynulom ročníku zrušenie troch pretekov a presunutie obrovského slalomu z Garmisch-Partenkirchenu do Schladmingu.

Nadchádzajúca sezóna by mala na ľadovci v rakúskom Söldene odštartovať o týždeň neskôr ako vlani, teda na prelome októbra a novembra. Premiéra v kalendári SP čaká stredisko Obergurgl v Rakúsku, táto krajina bude aj dejiskom budúcoročného finále. To sa bude konať v Saalbachu a podľa informácií agentúry APA by malo trvať dva týždne - v prvom sú na programe technické disciplíny, v druhom rýchlostné. Lyžiari sa po troch rokoch vrátia do bulharského Banska, ženy zavítajú po rovnakom čase do strediska Val di Fassa v Taliansku i do Jasnej. Návrat SP do Nízkych Tatier potvrdila alpská komisia FIS už v piatok. V Kanade by mal Mont Tremblant nahradiť dejisko Lake Louise.

Prvýkrát v samostatnej histórii Slovenska sa preteky SP išli v roku 2016. Lyžiarky sa v Nízkych Tatrách predstavili najprv v slalome. Obrovský slalom museli vtedy pre silný vietor preložiť zo soboty 5. marca na pondelok 7. marca a triumfovala v ňom Rakúšanka Eva-Maria Bremová. Deň predtým v slalome zvíťazila Američanka Mikaela Shiffrinová, tretia skončila Veronika Velez-Zuzulová, Petra Vlhová bola na deviatom mieste.

V roku 2021 sa Svetový pohár do Jasnej vrátil. V sobotu 6. marca slalom opäť vyhrala Shiffrinová, pred Vlhovou. Liptáčka na domácich svahoch však triumfovala v emotívnom nedeľnom obrovskom slalome. Podujatie sa bude po ôsmich rokoch konať bez obmedzení, keďže predošlú edíciu poznačila pandémia koronavírusu.