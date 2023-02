Je to historický úspech pre neho aj jeho krajinu. Grécky lyžiar AJ Ginnis si získal rešpekt nielen ziskom striebornej medaily v slalome na MS, ale aj svojím príbehom.

Ginnis udivil svojím výkonom už po 1. kole. So štartovým číslom 24 mu patrilo delené druhé miesto a na predbežného lídra Manuela Fellera strácal len trinásť stotín sekundy. Kolená sa mu neroztriasli ani v 2. kole a napokon si domov odnáša striebornú medailu.

„Nemôžem tomu uveriť. Netuším, čo sa to vlastne stalo. Počas jazdy v 2. kole som mal pocit, že to nebude stačiť, snažil som sa bojovať zo všetkých síl. Prvá medaila pre Grécko - to je skrátka splnený sen. Som šťastný, že som taký hlúpy a že si vôbec neuvedomujem, čo sa mi to vlastne podarilo,“ tešil sa Ginnis.

Medzi ostatnými pretekármi a ich krajinami bolo Grécko na 2. mieste tak trochu exotické, táto krajina nie je žiadna lyžiarska bašta. Prvýkrát stal Ginnis na lyžiach ako dvojročný, keďže vyrastal na pobreží dvadsať minút od Atén, za lyžovaním musel cestovať. „Naučil som sa lyžovať na kopcoch hory Parnas, ktoré sú vzdialené asi dve a pol hodiny cesty od Atén,“ spomína Grék.

Keď mal dvanásť rokov, presťahoval sa do Rakúska. Tam jeho otec pôsobil ako lyžiarsky inštruktor a mal tam obchod s lyžami. Keďže Ginnisov otec si zobral Američanku, jeho syn má aj americké občianstvo. V pätnástich rokoch smerovali jeho kroky práve do USA, kde sa mu podarilo dostať do amerického tímu.

V ňom sa mu na juniorských majstrovstvách sveta podarilo získať striebro, ďalšie prípadné úspechy však znemožňovala séria zranení, problémy mal najmä s kolenami, ktoré mu lekári museli operovať viackrát. Keďže sa zdalo, že na najvyššiu úroveň už nedosiahne a nemohol ani trénovať, americký tím s ním ukončil spoluprácu, no Ginnis to chápe.

„Patrí im všetka česť, urobili zo mňa lyžiara, akým som dnes. Žiaľ, so všetkými mojimi zraneniami som potreboval špeciálnu liečbu. Nemám im za zlé, že so mnou prerušili spoluprácu, hoci mi to skomplikovalo veci. Po šiestich operáciách som sa potreboval pozrieť na veci inak, lyžovanie v Grécku mi to umožnilo,“ vysvetľuje lyžiar, ktorý tak opäť začal reprezentovať grécke farby.

Keďže od Gréckej lyžiarskej federácie nedostáva Ginnis žiadne peniaze, financovanie sezóny si rieši sám výzvou na internete a zbierkami. „Lyžujem pre Grécko, takže lyžujem zadarmo,“ vyhlásil po MS Ginnis. Strieborná medaila z MS je teda obdivuhodná, keďže lyžiari z Nórska, Talianska či Rakúska podobné problémy nikdy nemajú, ani mať nebudú.

AJ Ginnis získal na MS striebornú medailu v slalome. Jeho radosť nemala konca-kraja. Zdroj: getty images

Grécky lyžiar sa však nevzdáva, rovnako ako sa nevzdal po ťažkých zraneniach. „Aj po početných zraneniach išiel za svojím snom, nikdy sa ho nevzdal. Je vzorom vytrvalosti a športového ducha,“ sňal klobúk pred Ginnisom Gaby Coulet, ktorý Gréka trénuje.

Strieborný medailista z Courchevelu na seba upozornil už v roku 2021, keď sa stal prvým gréckym alpským lyžiarom, ktorý bodoval vo Svetovom pohári. Tam sa však Ginnis nezastavil. Na začiatku tohto februára vo francúzskom Chamonixe skončil druhý. Následná medaila z MS bola pre neho obrovským zadosťučinením.

„Bojoval som so zraneniami, vyradili ma z tímov, snažím sa nazbierať peniaze na to, čo robím. Pred dvomi týždňami, keď som dosiahol prvé pódium vo Svetovom pohári, som si povedal, že to bolo bláznivé, až dodnes. Dnešok bol špeciálny,“ okomentoval Ginnis svoje striebro z MS a prezradil, že ani počas náročných chvíľ po operáciách nerozmýšľal, že by s lyžovaním sekol:

„Minulý rok som si roztrhol predný skrížený väz v kolene. Keď som sa vrátil, povedal som si, že môj cieľ je dostať sa na ďalšiu olympiádu a byť adept na medailu. O rok neskôr tu sedím so striebornou medailou z majstrovstiev sveta na krku. Je to bláznivé.“