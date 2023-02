Shiffrinová, Odermatt, Kilde... Títo pútali na skončených Majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní najväčšiu pozornosť. A potom ešte Hubert von Hohenlohe.

Pre 64-ročného mexického lyžiara to bolo už 20. vrcholné podujatie vrátane zimných olympijských hier v Sarajeve 1984. V Courchevel/Maribel vypadol už v 1. kole obrovského slalomu. Za vtedajším lídrom Marcom Schwarzom zaostával o 20 sekúnd, ale netrafil sa medzi bránky a vypadol.

„Pekné by bolo dokončiť preteky, ale v Marbelle som sa viac opaľoval, ako trénoval v posilňovni, došli mi sily. Technicky som odjazdil dobré preteky, ale v jednom momente som prestal vládať. Každá zmena smeru na zľadovatenom povrchu bola pre mňa veľmi ťažká,“ povedal po pretekoch pre Eurosport rodák z Mexika vyrastajúci v Španielsku a Rakúsku.

Hubert von Hohenlohe nedokončil 1. kolo obrovského slalomu na MS. Zdroj: Profimedia.sk

Hubert von Hohenlohe sa prvýkrát predstavil na šampionáte pred 22 rokmi. To už bol vo veku, kedy aj lyžiarske legendy majú lyže zavesené na klinci. Na lyžiach debutoval o takmer 20 rokov skôr a najlepším umiestnením je 26. miesto a to hneď pri jeho prvom vystúpení na olympiáde. „Moja žena si myslí, že som blázon. Vždy sa bojí, či sa mi niečo nestane. Musíte však počúvať, čo vám hovorí telo a potom robiť rozhodnutia. Povedal by som, že toto boli moje posledné preteky,“ povedal po MS podnikateľ, fotograf a spevák s umeleckými pseudonymami Andi Himalaia a Royal Disaster.

Medzi lyžiarmi je známy aj ako „princ Mexika“, keďže sa tam narodil a je vnukom rakúskeho princa Maxa Egona Hohenlohe-Langenburga. Počas svojho života sa snažil spopularizovať lyžovanie v Mexiku napriek tomu, že je tam nedostatok snehu.