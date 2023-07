Šport24.sk Ostatné Lyžovanie Mikaela, veď ťa zraní! Spoločný tréning Shiffrinovej s priateľom nedopadol podľa predstáv ×

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Keďže sú obaja vrcholoví lyžiari, zrejme nikoho neprekvapí, že spolu často trénujú. Toto však Mikaela Shiffrinová a Aleksander Aamodt Kilde veru nedomysleli. Američanka a Nór absolvovali spoločný tréning, no nie na lyžiach, ale v telocvični. Nedopadlo to však podľa predstáv. Mikaela „zapriahla“ priateľa na gumy okolo pása a mala brzdiť Aleksandra, ktorý zase trénoval fyzickú silu. Vzhľadom na to, že sú úplne odlišná váhová kategória a tým pádom majú totálne odlišnú fyzickú silu, dopadlo to komicky a Američanka skončila na zadku. Presvedčte sa na VIDEU.