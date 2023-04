V minulej sezóne toho veľa neodjazdila, vyradilo ju vážne zranenie. Ester Ledecká sa konečne uzdravila a už sa nemôže dočkať novej sezóny.

Češka vie, aké je to vrátiť sa po zranení. „Nevrátila som sa po zranení prvý ani druhýkrát. Bolo už obdobie, keď som nestála na snehu jedenásť mesiacov, takže pre mňa to nebolo nič nové,“ povedala v rozhovore pre Seznam Správy.

Problémom, ktorý jej znemožnil pretekať na snouborde a lyžiach, bola roztrieštená kľúčna kosť. „Čo mi vtedy napadlo? Že zase budem musieť ukojiť nutkavú túžbu novinárov po senzácii. Jonáš sa mi smial a hneď v nemocnici po operácii mi hovoril:„Ester, to zase bude titulkov.“ A pripomenul mi tú úžasnú hlášku Green Goblina zo Spider-Mana, že ľudia viac než hrdinu milujú hrdinov pád, koniec a zmar. To mi napadlo, že sa v tom zranení všetci budú rýpať, pokiaľ zase niečo nevyhrám,“ povedala úprimne a so smiechom Ledecká.

To, aké vážne a zlé je zranenie, podľa nej vždy ukáže až čas. Aj preto tím po spomínanom zranení rozposlal do médií len krátku tlačovú správu, že sa udrela pri tréningu na skejtborde a je po operácii. „Nikto totiž nevedel, ako a čo sa bude diať a hlavne koľko zranení mi pád vlastne spôsobil.“

Ledecká po nepríjemnom páde na nič nečakala a ihneď konala. „Keď ide o zranenie, na nič nečakám. Hneď sa začína akcia. Buď operácia, alebo iná liečba. A potom idem v režime, ktorý je možný. Fyzioterapia, rehabilitácia, rekonvalescencia, tréning, preteky… Je to, naopak, ďaleko viac práce ako normálne. Premýšľať nad hlúposťami nie je čas.“

Zranenie bolo podľa multitalentovanej Češky aspoň v niečom prospešné. Keďže toľko necestovala, mala čas na iné povinnosti ako tie športové. „Mala som čas popracovať na diplomovej práci, venovala som sa svojmu biznisu a taktiež som založila športovú marketingovú agentúru.“