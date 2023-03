Vo švédskom Are vládnu poriadne kruté podmienky. Petra Vlhová tak musela pristúpiť ku kroku, ktorým sa rozhodla chrániť vlastné zdravie.

Slovenská lyžiarka odjazdí na severe Európy obrovský slalom (piatok) a slalom (sobota), no zrejme bude rada, keď po skončení dvojice pretekov zamieri južnejšie do Európy. Počas tréningov bolo vo švédskom lyžiarskom stredisku mínus 17 stupňov Celzia, počas obrovského slalomu mínus 14. Keď si predstavíme, že lyžiarky pretekajú v tenkých kombinézach, zrejme nikto im situáciu nezávidí.



Vlhová tak vyrazila na trať aj s doplnkom, ktorý nemal za úlohu zmeniť jej imidž, ale v prvom rade chrániť jej zdravie. „Zime nie je problém, ide o to, ako sa s tým človek vysporiada. Dala som si to hneď ráno, našťastie len tu dole bola zima, hore bolo celkom v pohode,“ vysvetľovala svoj krok Vlhová pre JOJ Šport v Are. Pozrite sa, ako vyrazila na trať, v GALÉRII.