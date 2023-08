Letná príprava našej najväčšej lyžiarskej hviezdy je trojmesačná drina, ale aj testovanie, množstvo dát a s tým súvisiace úpravy. Vlhová je ako formula, hovorí o nej a vysvetľuje v rozhovore pre Šport24.sk kondičný tréner Šimon Klimčík. Keď mala Petra horší deň, dal ju trénovať s hokejistami, ktorí ju motivovali a v niečom sa im dokázala vyrovnať.

Z čoho pozostávala tohtoročná letná príprava Petry Vlhovej?

Pozostávala z podobných vecí ako po minulé roky. Silové tréningy, intervalové tréningy, do toho športy ako tenis, futbal, motorka či bicykel. To je gro, okolo ktorého sa točí letná príprava. Nič svetoborné sme nevymysleli a nezmenili. To, čo nám fungovalo, sme ponechali. S kolegyňou – fyziologičkou Evou Piatrikovou – sme aplikovali nejaké nové moderné veci, tie si však nechávame pre seba.

Čo z jednotlivých častí letnej prípravy Petre sedelo najviac a čo jej, naopak, nevoňalo?

Tréningy v posilňovni či intervalové bežecké tréningy musí prežiť a odtrpieť. Nie je to niečo, čo by Petru bavilo. Sú to ťažké tréningy, no práve tie ju posúvajú vpred. Samozrejme, tenis, futbal a motorku má veľmi rada, na tie sa veľmi teší a zabáva sa pri nich, hlava pri nich netrpí.

Je Petra aj v ostatných športoch rovnako súťaživá ako v lyžovaní?

Jasné, že hej. Keď raz športovec má v sebe súťaživosť, tak ju má v každom športe. Najlepší športovci na svete sa s vami budú pretekať vo všetkom, súťaživosť je u nich obrovská. Aj to ich robí výnimočnými. V hocičom, čo robia, chcú byť najlepší a chcú vyhrať.

Minulý rok sa u Petry často skloňovala strata motivácie. Ako po tejto stránke na tom bola v letnej príprave tento rok?

S letnou prípravou sme začali v máji potom, ako mala Peťa mesiac a pol odpočinok. Rozbeh bol trochu pomalší, prvé dva-tri týždne sa rozbiehala ťažšie. Jún a júl bol veľmi dobrý a všetko klapalo na sto percent. Aj jej mentálne nastavenie už vtedy bolo na najvyššej úrovni a bola veľmi motivovaná, aby na sebe tvrdo pracovala. Vtedy to bola stará-dobrá Peťa.

Letná príprava je dlhá, je teda bežné, že športovec má lepšie, ale aj horšie dni, keď mu to ide ťažšie. Čo zabralo na Petru v týchto dňoch? Čím ste ju dostali späť do pohody?

Je pravda, že letná príprava je dlhá. Tri mesiace sme sa pripravovali len kondične bez lyží, hlava niekedy odchádza. Keď som videl, že sa Peťa začala trochu „opúšťať“ a že na tréning prichádza ťažšie, dal som ju do tréningovej skupiny s hokejistami Filipom Mešárom a Šimonom Nemcom, ktorí sa u mňa tiež pripravujú. Bolo vidno, že medzi nimi bola súťaživosť, každý sa chce ukázať a vydať zo seba to najlepšie. Vtedy som bol spokojný, že všetci išli na tréningu bomby.

Vyrovnala sa hokejistom v niektorých disciplínach?

V atletických nie, tam je vidno, že chalani sú niekde inde, čo sa týka rýchlostných aj vytrvalostných schopnost. V silovom tréningu na nohách by sa Peťa medzi mužmi nestratila, tam nebol veľký rozdiel. Niekde bol rozdiel vidno, niekde však bol naozaj minimálny.

Vlhová strávila letnú prípravu v Liptov Sport Institute. Zdroj: instagram Liptov Sport Institute.

S Petrou začala spolupracovať Eva Piatriková, ktorú ste spomenuli. Čo je jej náplň práce?

Má na starosti diagnostiku a výživu. Keď sa nastavuje tréningový program, najprv potrebujeme zmerať začiatočnú úroveň jednotlivých schopností a podľa toho sa robí program. Nie je to o tom, že sa pozriem na Peťu a poviem si: ideme robiť toto. Najprv potrebujeme nejaké vstupné dáta o tom, v akom stave sa ten športovec nachádza. Podľa toho sa nastavuje tréningový program, vidíme, kde nás tlačí topánka. Evka má na starosti fyziológiu Petry. Tým nemám na mysli silové schopnosti, ale skôr kondičné.

Čo to konkrétne znamená?

Diagnostikovala Petrine rýchlostné a vytrvalostné schopnosti, monitorujeme aj Petrin spánok, komplet celú výživu, podľa výsledkov v krvi nastavujeme doplnky výživy. Evka so mnou spolupracuje v inštitúte, robíme spolu dlhšie. Najskôr som to navrhol kolegovi Marcovi Portovi, potom Maurovi Pinimu aj Petrinmu otcovi, že tu máme takého človeka, ktorý vo svojom odbore môže byť pre nás veľkým prínosom. Informácie a skúsenosti, ktorými disponuje, sú v našich končinách veľmi zriedkavé. Pracovala dlhé roky na Britskom inštitúte športu, teraz pomáha nám. Nie je stály člen tímu, ale spolupracuje s ním a s Petrou.

Riešite teda aj to, čo Petra jedáva a na čo si má dávať pozor?

Samozrejme. Peťu by som prirovnal k formule. Nie je to obyčajné auto, športovec je svojím spôsobom formula, do ktorej nečapujeme úplne normálny benzín. Tak isto to je so športovcom. Jedlo je palivo pre neho, aby dokázal zvládať tréningy na požadovanej úrovni a aby z nich čo najrýchlejšie zregeneroval. To má na starosti výživa a doplnky výživy. Riešime, aby Petra jedla v správnom čase, správne množstvo a správne veci, aby sme z tréningu vyťažili čo najviac.

Dávate jej aj zákaz, čo nemôže jesť?

Nerobíme jej vyslovene jedálniček. Ide skôr o to, aby vedela, že má takýto tréning, tak môže zjesť toto a po ňom zase musí zjesť toto. Nazval by som to optimalizáciou stravovacieho režimu, určite však nie diétou.

Nedávno Vlhovci oznámili, že Petrin brat Boris už nebude súčasťou tímu. Ako to podľa vás bez neho zvládne počas sezóny?

To nikto nevie, ani ona sama. Uvidíme až v zime. Boris cez leto nebýval s Petrou ani po minulé roky, vždy začínal až od septembra. Všetci si môžeme len domýšľať, čo to s Peťou spraví. Treba povedať, že každý je nahraditeľný, ale fungovali spolu desať rokov, Boris urobil množstvo práce, ktorú nebolo až tak vidieť, no odbremenil ňou zvyšok tímu od logistických a manažérskych povinností. Teraz to bude musieť robiť niekto z tímu, takže to niekoho zaťaží.

Boris bol však, okrem iného, aj výraznou psychickou podporou a častou vzpruhou pre Petru.

To je pravda, vzťah brat a sestra je nenahraditeľný. Sú to súrodenci, Peťa a Boris mali medzi sebou veľmi špecifickú komunikáciu, poznal ju najlepšie zo všetkých nás a bol jej oporou. Odpoveď dá až zima, možno to však Petra zoberie ako výzvu, otočí to v rámci svojej súťaživosti a bude chcieť ukázať, že Boris bol pre ňu dôležitý, ale dokáže to aj bez neho.

Vlhovej letnú prípravu spestril aj bicykel. Zdroj: instagram Šimon Klimčík

Trénuje s vami aj ďalšia lyžiarka Martina Dubovská, ktorá nadviazala spoluprácu s bývalým trénerom Vlhovej Liviom Magonim. Ako ste reagovali na túto spoluprácu?

Priznám sa, že moja úplne prvá reakcia, keď mi o tom Martina povedala ešte v zime, bola: Fúha, to naozaj? Keď som sa však začal hlbšie a bez emócií zamýšľať nad tým, čo by jej Livio mohol ponúknuť a aké benefity by ona z toho mohla mať, povedal som si, že je to správna voľba. Livio Maťu pozná veľmi dlho, vie, ako k nej pristupovať. V tomto čase to je pre ňu dobré riešenie. Tak ako si myslím, že bol Livio správny človek na správnom mieste v správny čas pre Petru, verím tomu, že to je tak aj teraz s Martinou.

Komunikujete s ním? Má na vás nejaké požiadavky?

Jasné. Fungujeme tak, ako sme fungovali aj pri Petre, jeho systém dôverne poznám. Chce o všetkom vedieť, všetko chce mať pod kontrolou, zatiaľ sa nám do toho nejako „nekafre“, takže to je dobré. (smiech) Samozrejme však chce mať prehľad, je to úplne normálne a som za to rád, lebo to svedčí o jeho profesionalite. Chce vidieť, ako Maťa trénuje, čo robí, ako všetko zvláda a reaguje na to.

Zmenil sa Talian v porovnaní s časmi, keď trénoval Petru?

Mám pocit, že je trochu iný, viac počúva. Možno to je však aj tým, že Peťa bola mladšia. Martina má po tridsiatke, komunikácia je v rôznom veku iná, športovec sa už po tridsiatke pozná, je to rovnocenný partner, s ktorým tak aj treba komunikovať. Myslím, že Livio viac počúva, pýta sa, to je oproti časom pri Petre zmena. Vidno, že dá viac na názor športovca. Keby teraz trénoval 20-ročnú športovkyňu ako kedysi Peťu, asi by sa jej až tak nepýtal.

Letnú prípravu s vami aj tento rok absolvovali hokejisti Filip Mešár a Šimon Nemec. Ako na tom boli v porovnaní s minulým rokom, keď boli draftovaní?

Z Ameriky mi prišli obaja trochu pribratí. Vidno, že životný štýl tam je trochu iný a ani kvalita stravovania asi nebola úplne optimálna. To bola prvá vec, ktorú sme museli riešiť, kompozícia ich tela sa mi úplne nepáčila. Už je to však lepšie. Čo sa týka vstupných dát z testov, boli na tom určite lepšie ako minulý rok na začiatku prípravy. To je pozitívne, že u nich nastal progres. Keďže obaja sú stále v príprave, ešte nemáme urobené výstupné testy, takže ťažko povedať, aký urobili progres za celé leto. Podľa čísel, ktoré zatiaľ vidím v rámci tréningov, sa chalani zlepšujú z týždňa na týždeň. Mám z nich dobrý pocit.