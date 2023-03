Vďaka triumfu vo štvrtkovom super G je Švajčiarka Lara Gutová Behramiová bližšie k druhému miestu v celkovom poradí lyžiarok svetového pohára. Z druhého miesta vytlačila Petru Vlhovú.

Zabrala v pravej chvíli. Víťazstvom v superobrovskom slalome sa dostala na druhú priečku pred štvrtú Vlhovú už o 42 bodov. Švajčiarku čaká ešte obrovský slaloma a Slovensku okrem neho aj slalom.

Špecialistka na rýchlostné disciplíny už má doma jeden veľký glóbus. Podarilo sa jej v roku 2016, kedy taktiež kraľovala v super G. Po tomto úspechu začala mať problémy so zraneniami a na ďalšie víťazstvo musela čakať tri roky do februára 2020. V období predtým to vyzeralo, že sa už nikdy nedokáže vrátiť na najvyššie miesta a hovorilo sa aj o jej konci kariéry. Naznačovala tomu aj svadba s populárnymi švajčiarskym futbalistom Valonom Behramim v roku 2018. Ich svadba bola vo Švajčiarsku udalosťou roka a dvojica sa ihneď zaradila medzi najprominentnejšie páry krajiny. „Nikto mi po zranení neveril. Ja som však na sebe naďalej pracovala napriek zlým výsledkom. Týždeň po týždni, mesiac po mesiaci a rok po roku. To bolo rozhodujúce. Dnes som voľná vo svojej hlave a našla som rovnováhu – ako športovkyňa, ale aj ako človek,“ vyhlásila Lara. Lara pri svojej popularita neťaží len z výsledkov na svahu, ale aj zo svojho vzhľadu. Vďaka nemu je vďačným objektom fotografov a aj ona sa „vie predať“. Nemá problém s odvážnejšími zábermi a dokonca ani ukázať gatky v cieli, veď pozrite si to sami vo FOTOGALÉRII!