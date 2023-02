MÉRIBEL – Bolo to spontánne. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (27) nezískala na tohtoročných majstrovstvách sveta vo francúzskom Méribeli žiadnu medailu. V dnešnom slalome obsadila 5. miesto. Po pretekoch cítila rovnako, ako jej tím, obrovské sklamanie a napokon došlo aj na slzy.

Za senzačnou víťazkou Laurence St. Germainovou z Kanady zaostala Vlhová o 85 stotín sekundy. Jej najväčšia rivalka, Američanka Mikaela Shiffrinová neudržala vedenie po 1. kole a obsadila napokon druhé miesto, bronz vybojovala Nemka Lena Dürrová.



Hoci Vlhovú za pódiovým umiestnením hnalo celé Slovensko na čele s jej tímom, nepodarilo sa. Na našej lyžiarke bolo vidieť, že veľmi chcela, no napokon to nevyšlo. Po pretekoch bola dlhé minúty v stane pre lyžiarky, kde sme ju zastihli. Bolo na nej vidieť, že je evidentne frustrovaná. Najväčšie emócie na ňu prišli, keď za ňou prišiel azda najdôležitejší člen jeho tímu. V jeho náručí sa zrútila a to nebolo všetko.