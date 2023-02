MÉRIBEL – Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (27) nedokázala na svetovom šampionáte vo francúzskom 2023 Courchevel-Méribel získať žiadnu medailu a v jej tíme prevláda sklamanie. Naša hviezda môže byť zároveň smutná aj z toho hľadiska, že jej ušli tučné odmeny za umiestnenie v najlepšej trojici.

Naša lyžiarka patrí už niekoľko rokov medzi najužšiu svetovú špičku. Premieta sa to aj do jej peňaženky, pretože zároveň patrí medzi najlepšie zarábajúce lyžiarky na svete. Pre Petru Vlhovú bola zatiaľ z finančného hľadiska najúspešnejšia sezóna 2018/2019, v ktorej na odmenách za preteky zarobila takmer pol milióna eur. V tejto sezóne sa však rodáčke z Liptovského Mikuláša darí menej ako po minulé roky.



Spôsobené to je najmä zdravotnými problémami, ktoré ju trápili. V aktuálnej sezóne si tak prišla aj na menšie odmeny. Napraviť to mohla na Majstrovstvách sveta 2023 vo Francúzsku. Najlepšie pretekárky si totiž prišli na pekný balík. Vlhovej sa však nepodarilo dosiahnuť na stupne víťazov v obrovskom slalome a ani v slalome. Aj preto u nej môže prevládať dvojité sklamanie. Z umiestnenia a aj z toho, že prišla o veľký balík peňazí. Vieme však, koľko napokon zarobila. VIAC SA DOZVIETE TU