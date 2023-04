Dopriava si zaslúžené voľno. Už je to viac ako tri týždne, čo si slovenská lyžiarka Petra Vlhová (27) užíva dovolenku po náročnej sezóne. Od chladu a snehu oddychuje na východnej pologuli. Vystriedala najmenej už tri destinácie.

Už po minulej sezóne mala Vlhová dovolenkovať tri týždne, ale nakoniec z toho zišlo. Kde presne sa nachádza, nevie presne ani jej manažér Richard Galovič, i keď nejaké správy má. „Vidím, že je naozaj oddýchnutá, z čoho sa naozaj veľmi tešíme. Dokonca až tak, že už chodí do fitness centra a behať po pláži. Športové nastavenie je tam stále extrémne a pomaly sa to láme z oddychovej do tréningovej fázy,“ vysvetlil na nedávnej tlačovke ZSL Galovič.

Makačku na novú sezónu začne na Sviatok práce. Predtým ju ešte čakajú nejaké povinnosti. „Absolvuje vstupné lekárske testy do sezóny. Málinko si ešte oddýchne, adaptuje sa doma a od prvého mája ideme na to,“ uzatvoril Galovič.