Oslavovala, veď aj mala čo. Američanka Mikaela Shiffrinová (27) sa s dvomi striebornými a jednou zlatou medailu stala najúspešnejšou lyžiarkou skončených majstrovstiev sveta. Niet divu, že po posledných pretekov si to namierila do vychýreného podniku a poriadne to roztočila.

Ukázala, že sa vie aj poriadne zabaviť. Petra Vlhová po piatom mieste v slalome plakala na pleci bratovi. Mikaelu Shiffrinovú ako najväčšiu favoritku na zlato neodradila pred oslavami ani strieborná medaila. Oslavovať aj mala čo. „14 medailí z majstrovstiev sveta.. Nemôžem tomu uveriť a ani nikdy asi neuverím,“ zbilancovala kariéru Shiffrinová.

Na šampionáte v Courchevel a Meribel sa zo zlata tešila v obrovskom slalome, striebro brala zo slalomu a aj so super G. Nebyť vypadnutie tri bránky pred cieľom v kombinácii, mala by z nej taktiež medailu. „Počas tohto šampionátu som zažila takmer každú emóciu, ktorú som dokázal vydať a všetko si to cením, áno, aj vrátane sklamania,“ priblížila Shiffrinová svetový šampionát.

„Vyzerám žalostne, keď oslavujem, ale aj tak to urobím,“ povedala po striebre v slalome a tak urobila. Namierila si to do slávneho baru La Folie Douce, ktorý sa nachádza presne na polceste medzi Courchevel a Meribel. Po boku americkej kolegyne Niny O´Brienovej striekala z balkóna šampanské a potom ho liala do seba, ako by už mala dávno po sezóne. Nedať si vo Francúzsku šumivý sekt by bol asi hriech. Pritom lyžiarky čakajú ešte tri zastávky – rýchlostné disciplíny v nórskom Kvitfjelli, technické disciplíny v Are a nakoniec finále svetového pohára v Andorre.