Petre Vlhovej (27) nevychádza aktuálna sezóna podľa predstáv. Cez víkend neprešla cieľom slalomových pretekov vo švédskom Aare, čo sa jej naposledy stalo v novembri 2019. Naša lyžiarka sa tak musí zmieriť s tým, že tento rok žiadny glóbus nezíska, no pozitívne je, že sa jej darí aspoň v súkromí, pričom nie je vylúčené, že sa v dohľadnom čase bude sťahovať k svojmu priateľovi.

Rodáčkaz Liptovského Mikuláša namaškrtila za posledné roky svojich fanúšikov mnohými víťazstvami v pretekov Svetového pohára, no v tejto sezóne, ktorá sa blíži ku koncu, zaznamenala iba jedno. To zaknihovala ešte začiatkom januára vo Flachau, pričom dovtedy stála na stupňoch pre najlepších sedemkrát (2x druhá a 5x tretia). Po triumfe v rakúskom stredisku sa však naň nepostavila už ani raz a cez víkend dokonca po viac než troch rokoch neprešla cieľom slalomových pretekov.



Hoci jej to na kopcoch nejde podľa predstáv, s jej súkromím to absolútne nesúvisí, čo počas februárových MS potvrdila aj pre portál Šport24.sk. „Ľudia v práci tiež nemajú každý deň najlepší a tiež sa ich každý nepýta na to, či majú problém vo vzťahu. Ľudia by preto nemali riešiť blbosti okolo. Čo sa týka vzťahu, u mňa sa nič nedeje,“ konštatovala Petra Vlhová.



Dôkazom jej slov, že s priateľom je všetko v absolútnom poriadku, môže byť aj fakt, že Michal ešte v apríli 2021 kúpil takmer päťárový pozemok so starším domom v trenčianskej štvrti Nové Zlatovce, ktorý momentálne prerába. Ceny podobných nehnuteľnosti sa v tejto lokalite pohybujú od 300 do 400-tisíc eur. Pozitívom pre našu lyžiarku by mohlo byť aj to, že zhruba dva kilometre od Michalovho domu, ktorý by mohol byť ich prístavom lásky, je motokrosová dráha, kde by sa mohla vyšantiť na obľúbenej motorke.



Naša lyžiarka v súčasnosti vlastní menší byt v Liptovskom Mikuláši, no omnoho častejšie je u rodičov a letné mesiac pre zmenu najradšej trávi v rodinnej chalupe v dedinke Bobrovník časť Tvarožná neďaleko Liptovskej Mary. Či sa v dohľadnej dobe presťahuje do Trenčína, je otázne, no jej dlhoročný priateľ robí očividne všetko pre to, aby čas po pretekoch trávili spolu a mohli pokojne relaxovať.