Dovolila si. Američanka MIkaela Shiffrinová víťazstvom v slalome v Are prekonala rekord v počte triumfov v pretekoch svetového pohára. Prvenstvo uchmatla Ingemarovi Stenmarkovi v krajine, odkiaľ pochádza, vo Švédsku. Nie je to drzosť?

Shiffrinová predviedla v oboch kolách plynulú jazdu a hoci v druhom kole sa nevyhla zaváhaniu v hornej časti trate, v cieli mala veľký náskok. Okrem 53 triumfov v slalome pridala 20 víťazstiev v "obráku", 5 v super-G, po 3 v zjazde a paralelných mestských pretekoch, 2 v paralelných slalomoch a 1 v kombinácii. Celkovo získala vo SP 136 pódiových umiestnení (87-25-24). "Musím to celé vstrebať, sú to veľké emócie. Prekvapil ma aj môj brat, ktorý ma prišiel pozrieť aj so švagrinou," povedala po pretekoch dojatá Američanka.

Jej výkon sledoval aj Stenmark, ktorý pre agentúru AP uviedol: "Imponuje mi najmä jej štýl. Ovláda aj rýchlostné disciplíny, obdivujem ju. Už som to raz povedal, Mikaela bude prvá, ktorá vyhrá 100 pretekov vo Svetovom pohári."