TRENČÍN - Napreduje každým dňom! Priateľ našej hviezdnej lyžiarky Petry Vlhovej Michal Kyselica kúpil pred dvoma rokmi v Trenčíne starší dom, ktorý momentálne prerába na luxusné sídlo. Stavba sa mení pred očami susedov prakticky každým dňom a vyzerá to tak, že ich spoločné hniezdočko lásky bude čoskoro hotové.

Počas predošlej sezóny sa objavili špekulácie, že vzťah našej lyžiarky sa údajne nachádza v kríze, no Vlhová tieto klebety rázne odmietla. „Nikomu nemusím nič vysvetľovať, pretože žiadna kríza nie je. Ľudia nech sa hlavne zamýšľajú nad sebou a nech zbytočne neriešia môj súkromný život. Ak niečo nejde tak, ako by malo ísť a respektíve nedokážem vyhrávať, tak nech v tom nehľadajú iný problém, alebo že v tom je iná osoba,“ povedala bez servítky na majstrovstvách sveta.

O tom, že medzi jednou z najlepších lyžiarok sveta a jej priateľom nie sú nezhody, svedčí aj to, že Michal Kyselica pred dvoma rokmi kúpil v Trenčíne starší dom, ktorý momentálne prechádza rekonštrukciou. Tá podľa aktuálnych záberov už mieri do cieľovej rovinky, keď na prvý pohľad ničím výnimočný dom sa v priebehu niekoľkých mesiacov zmenil na modernú stavbu dýchajúcu luxusom. Hoci exteriér domu je už viac-menej hotový, práce okolo domu je stále viac než dosť, no v porovnaní s predošlými týždňami aj v tomto smere došlo k pokroku. Presvedčiť sa o tom môžete TU!