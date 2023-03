Prvé, čo spravila po sezóne, bola účasť v televízii. Lyžiarka Mikaela Shiffrinová (28) prijala pozvanie do Nočnej šou Jimmyho Fallona. Populárnemu moderátorovi priniesla darček v podobe lyží, ale viac zaujala svojim outfitom a vyjadreniami.

Že lyžovanie a celý kolotoč svetového pohára je pre Američanov treťotriedným športom vyšlo najavo už na začiatku, keď musela vysvetľovať moderátorovi a divákom, za čo sa dostáva veľký krištáľový glóbus, ktorý priniesla ukázať. „Je to cena ako Super Bowl, pre najlepšiu lyžiarku v sezóne v súčte všetkých disciplín,“ vysvetlila Mikaela. Na to sa Fallon opýtal, aká je najdivnejšia cena, ktorú vyhrala. Shiffrinová sa len usmiala a začala opisovať trofeje zo slalomu v Lévi: „Sú to soby. Vyhrala som šesť sobov.“ Moderátor si robil žarty, či ich má na severnom póle. Prakticky áno, keďže soby zostávajú vo fínskom mestečku, ktoré leží za severným polárnym kruhom. „Zoberiem si ich domov a budú sa pásť okolo môjho domu,“ začala žartovať aj Shiffrinová. Neskôr vysvetlila, že soby zostávajú v mieste dejiska prvého slalomu sezóny.

Shiffrinová, rovnako ako Vlhová spolupracuje so značkou Adidas, do nočnej šou sa preto nahodila do šiat, ktoré vznikli spoluprácou so značkou Gucci. Čierne prepojenie športovej a luxusnej značky za 2800 eur má vpredu razporok, ktorý začínal len tesne medzi nohami, tak si Mikaela musela dávať pozor, aby neukázala viac, ako chcela. Nenahrávali tomu ani tenisky na vysokej platforme rovnakej značky za 900 eur.