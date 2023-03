Šport24.sk Ostatné Lyžovanie FOTO Shiffrinová sa po mesiacoch vráti domov: Na TOTO sa ako prvé teší vo svojom LUXUSE ×

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

EDWARDS - Konečne si môžu na pár týždňov vydýchnuť! Lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa prvýkrát od septembra vrátila do rodných USA, no pred príchodom do jej luxusného sídla v mestečku Edwards suverénku tejto sezóny čakalo ešte niekoľko mediálnych povinností a prezradila aj to, na čo sa najviac teší.