Už im začala zaberačka na novú sezónu, ale predtým si najlepšie lyžiarky sveta užili dovolenky. Najčastejšie zamierili za teplom a morom, odkiaľ posielali fanúšikom sexi pozdravy v plavkách.

Trištvrte roka sú na snehu, tak niet sa čomu čudovať, keď prvé, čo spravia po sezóne, je útek do teplých krajín. Keď však končí lyžiarska sezóna, tak Európa sa len prebúdza do jari. Preto si lyžiarky musia vybrať omnoho exotickejšie destinácie, kde je takmer stále teplo. Tento rok si zaleteli na Maledivy, Filipíny či do Thajska a na lyžovanie úplne zabúdali. Miesto toho sa radšej potápali, surfovali alebo chytali ryby. Nezabúdali však na svojich fanúšikov, ktorým posielali horúce pozdravy v plavkách. Takto ich cez sezónu určite nevidia.