Petra Vlhová prežila poriadne turbulentnú sezónu, v ktorej okúsila chuť víťazstva, ale sa aj trápila. Na zábery, ktoré sme videli v poslednom slalome v Soldeu, si fanúšikovia museli počkať vyše dva mesiace.

Celá sezóna bola ako jazda na horskej dráhe. Neraz Petra priznala, že bojuje predovšetkým sama so sebou. Doposiaľ jediné víťazstvo zaknihovala v rakúskom Flachau v januári, na ďalšie si počkala do marca do Soldeu v Andorre. Víťazstvo v záverečných pretekoch sezóny vo finále Svetového pohára, kde sa dostane len lyžiarska špička, chutí vždy mimoriadne sladko, o čom svedčia aj zábery po pretekoch. Keď sa vypli kamery, tak to Peťa poriadne roztočila. Na svahu šantila a fanúšikom poslala aj záber, ktorý každému roztopí srdce.