Petra Vlhová sa po nie príliš vydarených pretekoch vo švédskom Are rozhodla, že pred záverečným podujatím sezóny si odskočí do španielskej Barcelony.

V nedeľu sa tak rozhodli odletieť do Barcelony, kde sa naša lyžiarka oddýchla a načerpala sily pred záverom sezóny. „Poletíme s Peťou do Barcelony, kde budeme jeden deň. Vypneme, oddýchneme si a načerpáme sily do posledného týždňa Svetového pohára,“ objasnil ich najbližší plán Petrin brat Boris. Z Barcelony sa Petra a jej tím v utorok premiestnia do Soldee, kde sú na programe posledné preteky sezóny.

Vlhová bude vo finále Svetového pohára štartovať v troch disciplínach - super G, slalom a obrovský slalom. Jej cieľom bude udržať si druhé miesto v celkovom hodnotení, jej náskok pred treťou Larou Gutovou-Behramiovou

je 18 bodov.

O druhé miesto bojuje aj v celkovom hodnotení obrovského slalomu, kde jej na chrbát dýchajú Gutová Behramiová a Federica Brignoneová, ktoré na Petru strácajú štyri, respektíve desať bodov. V slalome patrí Petre tretie miesto, no náskok druhej Holdenerovej je prakticky nedostihnuteľných osemdesiat bodov. Uvoľnenie tak určite príde vhod a Petra zvládne záver sezóny čo najlepšie.Ako si užíva chvíle voľna v Barcelone uvidíte v GALÉRII TU!