SOLDEU - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová triumfovala v záverečnom obrovskom slalome sezóny Svetového pohára.

V andorrskom stredisku Soldeu nedala šancu konkurencii s časom 1:55,88 minúty. Druhá skončila Nórka Thea Louise Stjernesundová s mankom šesť stotín sekundy a tretia finišovala Valerie Grenierová z Kanady (+0,20 s). Slovenská reprezentantka Petra Vlhová nedokončila prvé kolo.

"Dnes to boli skvelé preteky. Druhé kolo bolo náročné, dievčatá poriadne bojovali. Teraz pôjdem naspäť do Ameriky a strávim nejaký čas na pláži," povedala po pretekoch Shiffrinová.

Američanka zostala pri rozhovore poriadne zaskočená. Svetový lyžiarska jednotka nerátala s tým, kto k nej pribehne s mikrofónom, no o to viac bola šťastná. Úsmev v jej tvári hovoril za všetko. Bol to jediný človek, ktorého chcela po konci náročnej sezóny vidieť!