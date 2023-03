FOTO Hororové chvíle pre Vlhovú: Len tak tak to ustála a škaredo na to doplatila

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po odjazdení elitnej dvadsiatky 1. kola slalomu Svetového pohára vo švédskom Are na 11. mieste. Na suverénnu líderku Američanku Mikaelu Shiffrinovú stratila 2,15 sekundy. Druhá bola domáca Anna Swennová Larssonová s mankom 69 stotín, na treťom miesto figurovala Švajčiarka Wendy Holdenerová so stratou 0,94 s.

Išla parádnu jazdu a už na druhom medzičase mala Petra Vlhová náskok štyri desatiny pred dovtedajšou líderkou Wendy Holdenerovou. Druhý sektor dokonca išla lepšie ako líderka Mikaela Shiffrinová a bola výborne rozbehnutá do druhej polovice pretekov. Ak by aj v treťom sektore stratila na Američanku pol sekundy, stále by mohla byť druhá. Excelentnú jazdu však zastavila šokujúca chyba.