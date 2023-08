Neoddýchne si. Česka snowboardistka a lyžiarka Ester Ledecká (28) je zná ma svojou tvrdou letnou prípravou. Niet sa čomu čudovať, že maká aj na dovolenke. Môže sa teda pochváliť telom v parádnej kondícii.

Ledeckú to nebaví len na snehu, ale počas leta surfuje a do tréningu zapojila aj vodné lyže. Pobyt pri mori neberie len ako oddych či miesto na vyšantenie sa vo vodných športoch. Dáva si tvrdo do tela. Miesto kombinézy však má na seba úsporné plavky. Na sociálnych siete zavesila video, na ktorom robí drepy so závažím na plávajúcom surfe. Plavky pri tom odhalili vypracované stehná a aj vysekané svaly na bruchu, za čo by sa nemusel hanbiť ani mužský športovec. „Preniesla som si posilňovňu trochu bližšie k vode,“ napísal a k video Ester a komplimenty sa len tak začali hrnúť.