MÉRIBEL – Tak to už áno. Slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú (27) čaká v sobotu francúzskom Méribeli slalom, ktorým ukončí svoju púť na MS 2023. Na to, aby bola psychicky a fyzicky dokonale pripravená potrebuje kvalitné zázemie. Posvietili sme si na to, kde je naša lyžiarska superstár spoločne so svojim tímom ubytovaná.