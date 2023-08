Bývalá akrobatická lyžiarka Zuzana Stromková (33), ktorá pred deviatimi rokmi reprezentovala Slovensko na zimnej olympiáde v Soči, prišla o oko. Pre portál Šport24.sk exkluzívne prezradila, ako sa to celé udialo a čo ju v najbližších dňoch čaká.

Život rodáčky z Liptovského Mikuláša sa v uplynulých dňoch otočil hore nohami. „Mala som úraz. Do oka mi vpálila loptička a za stotinu času porušila všetko, čo sa v ňom nachádza. Na príjme v nemocnici mi doktorka povedala, že to dobre nevypadá. Vidím tmu, ale schránka oka sa po skoro trojhodinovej operácie podarila zachrániť a v najbližších mesiacoch sa ukáže či príjme zdravé oko to nevidiace, alebo sa bude musieť vymeniť za implantát,“ napísala Zuzana Stromková na sociálnu sieť.

Následne sa nám s ňou podarilo skontaktovať, aby nám hororový moment, pre ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou už na jedno oko nikdy neuvidí, opísala detailnejšie. „Išlo o paintballovú loptičku. Ja som však ani nehrala, fotila som jeden event a už bolo po hre. Dala som si však dolu masku z tváre, že spravím ešte jeden záber, a v tom mi do oka vpálili,“ prezradila exkluzívne pre Šport24.sk bývalá olympionička.

Večne usmiata lyžiarka však napriek všetkým prognózam nestráca nádej, aj keď... „Ak nepôjde medicína dopredu, už naň asi neuvidím. Idem ešte na posúdenie aj k iným lekárom, ale ten, čo ma operoval, mi to vysvetlil celkom jasno,“ smutne dodala Zuzana Stromková.