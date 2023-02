Počas pretekov boli ako na ihlách, po nich sa však konečne naskytol príjemnejší pohľad. Reč je o Vlhovcoch, ktorí prežili poriadne stresujúce dni.

Keď sme pozreli, ako prežívajú rodičia Petrine jazdy v obrovskom či klasickom slalome, zrejme nikoho neprekvapilo, že boli ako na ihlách a najmä otca Igora sa v takých chvíľach neoplatí vyrušovať. Po sobotnom slalome však stres a tlak opadli a rodičov sme zachytili v príjemnejšej póze ako počas pretekov.

Za to pohľad na Petru po pretekoch bolel. Možno to, že všetok tlak z nej opadol, spôsobil, že sa emočne doslova zložila a z očí sa jej kotúľali slzy, a to hneď dvakrát.