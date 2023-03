Šport24.sk Ostatné Lyžovanie Bývalá lyžiarka o kariére dcéry: Radím jej, no keď to urobí Shiffrinová, je to coolovejšie Foto: https://www.instagram.com/p/Cjcevuvthm2/

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Sama odovzdáva svojej dcére cenné rady, no keď jej ich dá Mikaela Shiffrinová, má to pre ňu oveľa väčšiu váhu. Prezradila to bývalá nemecká lyžiarka Martina Ertlová.