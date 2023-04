Po dvojsezónnej odmlke sa Svetový pohár v alpskom lyžovaní vráti na Slovensko. Jasná bude v januári dejiskom obrovského a klasického slalomu.

Podľa viceprezidentky Zväzu slovenského lyžovania Jany Palovičovej je zatiaľ všetko v štádiu návrhu, ktorý bude schvaľovať komisia začiatkom mája. Je však len malá šanca, že by to na poslednú chvíľu „krachlo“. „Na sto percent to nie je, ale povedala by som, že je to isté na viac ako 90 percent,“ povedala nám.

Slovensko už v Jasnej organizovalo preteky Svetového pohára v roku 2016 aj v roku 2021. „Prihlášku sme podali hneď po Svetovom pohári v Jasnej v roku 2021, pretože tam boli nejaké voľné termíny. V roku 2022 sme ju obnovili a vyjadrili opätovne záujem organizovať preteky, potom sme čakali, aký termín nám pridelia,“ hovorí Palovičová a prezrádza, že organizácia prvých pretekov trvala rok a pol, druhých približne rok. Teraz si budú musieť vystačiť s trištvrte rokom.

„Ja vždy hovorím: buďme radi, že máme. Boj tam je neuveriteľný ohľadom usporiadania pretekov Svetového pohára, každý lobuje a chce to organizovať. Každý chce špičku. My potrebujeme robiť vtedy Svetový pohár, keď máme pretekárky ako Peťu Vlhovú či Rebeku Jančovú, ktorá sa pomaly chytá v obrovskom slalome. Získať organizáciu Svetového pohára je naozaj náročné.“

Palovičová tvrdí, že od budúceho týždňa začnú pracovať a robiť prvé organizačné kroky. Vďaka organizácii pretekov v roku 2021 majú pomerne čerstvé skúsenosti, pomáhajú si aj s Čechmi, ktorí organizovali preteky v Špindlerovom Mlyne a ľudia s niektorými profesiami pomáhajú na Slovensku aj v Česku. Pri organizácii treba myslieť na mnoho aspektov a detailov. „Je tam športová stránka, zabezpečovanie, akreditácie, ubytovanie, mediálne pokrytie, televízne a marketingové práva. Je to tak rozličné, že každý musí robiť niečo vo svojej oblasti,“ tvrdí Palovičová.

Pravidlá od Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) jasne a prísne organizátorovi určujú, čo všetko musí dodržať a splniť, či čomu sa musí vyhnúť. „Sú na to pravidlá Svetového pohára, čo sa týka prihlášok, ubytovania, čo všetko musia mať tímy zabezpečené v strave a samotnom bývaní. Presne je určený, napríklad, počet izieb. Je to naozaj náročné. Potom treba dodržiavať marketingové práva. Pravidlá sa týkajú aj trate, štartu a cieľu, ako majú vyzerať, no každý rok sa menia. Teraz sú na štartoch iné bannery ako kedysi. Tým pádom sa to komplikuje už len vynáškou hore na kopec, to sú tony materiálu. Ďalej musíte zabezpečiť kilometre a kilometre ochranných sietí, to musia doviezť kamióny. Pravidlá sa týkajú aj televízneho prenosu, všetko sa točí okolo dronov, ktoré boli predtým zakázané. Musí sa to dodržiavať na metre, na ktoré sa môžete priblížiť k pretekárke, aby bolo vidno, resp. nevidno reklamy a podobne. Dokopy je toho veľmi veľa. Samozrejme, trate musia byť perfektne pripravené. Nielen pretekové, ale aj tréningové.“

O tom, že zorganizovať preteky Svetového pohára nie je nič jednoduché, hovorí počet ľudí, ktorí budú do prác zaangažovaní. „Po športovej stránke hovoríme o všetkom, čo je medzi sieťami od štartu po cieľ, čo sa týka tratí, rozhodcov, odbornej stránky, a tak ďalej. Tam zvykne pracovať 200 až 250 ľudí, pod ktorými rozumieme robotníkov. Potom je tu množstvo ďalších funkcií a pozícií. Keď bola pandémia a organizovali sme preteky, mali sme dokopy tuším až 2500 akreditácií, samozrejme, aj s pretekármi, ich tímami a podobne,“ prezradila Palovičová.