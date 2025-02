Šport24.sk

Saalbach - Americká lyžiarka Breezy Johnsnová kraľuje majstrovskému zjazdu v Saalbachu. Američanka so štartovým číslom 1, sa pravdepodobne zapíše do histórie ako prvá lyžiarka, ktorej sa podarilo vyhrať zjazd so štartujúcim číslom 1. Druhé miesto okupuje Mirjam Puchnerová z Rakúska a bronzová tretia priečka patrí českej ikone Ester Ledeckej.