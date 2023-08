Duisburg - Slovenský štvorkajak na 500 m v zložení Denis Myšák, Samuel Baláž, Csaba Zalka, Adam Botek nezíska miestenky na OH 2024 v Paríži. Na MS v Duisburgu skončil v prvom semifinále až piaty s vyše polsekundovou stratou na víťazných Srbov a nepostúpil do A-finále medzi elitnú deviatku.

Do Paríža sa v K4 kvalifikuje 10 lodí. Zastúpenie však musia mať štyri kontinenty a tak slovenská káštvorka potrebovala skončiť do 7. miesta. Do bojov o medaily postúpilo osem európskych posádok. Slovensko tak po prvý raz od OH 1996 v Atlante nebude mať na olympiáde svoju vlajkovú loď. V štvorkajaku získali Slováci dve strieborné medaily (OH 2016 v Riu de Janeiro, OH 2008 v Pekingu) a dve bronzové medaily (0H 2004 v Aténach, OH 2020 v Tokiu). Pri všetkých úspechoch bol Erik Vlček.

"Pre slovenskú kanoistiku je to smutný deň. Chalani predviedli v semifinále jednu z najlepších jázd v tejto sezóne, no na postup do A-finále to nestačilo. Treba zablahoželať krajinám, ktoré stále majú šancu vyjazdiť si OH miestenky. Podmienky boli regulérne pre všetkých. Dúfam, že naši reprezentanti teraz ukážu charakter a pokúsia sa aspoň vyhrať B-finále. Na olympiádu by sme sa mohli dostať už iba v prípade nejakých diskvalifikácií, čo je veľmi nepravdepodobné. Musíme sa posunúť a myslieť do budúcnosti," uviedol pre TASR Filip Petrla, športový riaditeľ sekcie hladkých vôd Slovenskej kanoistiky.

V semifinále neuspela ani ženská káštvorka v zostave Katarína Pecsuková, Réka Bugárová, Bianka Sidová, Mariana Petrušová, ktorá finišovala v druhom semifinále ôsma, čo v silnej konkurencii nestačilo ani na účasť v B-finále.