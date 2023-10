ROZHOVOR Erik Vlček sa prebojoval do parlamentu: Čo na to manželka a takto chcem pomôcť športu

BRATISLAVA - Je rekordérom, keď sa ako jediný Slovák zúčastnil šiestich olympiád a získal na nich až štyri cenné kovy. Hoci legendárny rýchlostný kanoista Erik Vlček (41) kariéru ešte definitívne neukončil, rodáka z Komárna čaká teraz úplne nová výzva. V parlamentných voľbách totiž uspel za stranu Hlas-SD a stane sa novým poslancom NR SR. Viac nám o svojich cieľoch exkluzívne porozprával pre Šport24.sk.

Ste novým poslancom parlamentu. Kedy vo vás vlastne skrsla myšlienka, že chcete kandidovať?

- Rozhodoval som sa na začiatku roka, keďže bolo viac-menej jasné, že budú predčasné voľby a kajak sa nedá robiť donekonečna. Je to veľmi náročný šport a aj tak už nadsluhujem pár rokov. Zároveň sa blížila olympiáda a nejako som si to celé zvážil a rozhodol sa, čo ďalej. Keď chcete niečo zmeniť v športe a zúročiť skúsenosti, tak sa to dá veľakrát len cez politiku. Sám som to zažil na vlastnej koži a situácia s voľbami sa vyvinula takto. Takže ako hovorím, uvažoval som nad tým na začiatku roka s tým, že to skúsim.

Kandidovali ste za Hlas. Mali ste viacero ponúk a prečo vyhrala u vás práve táto strana?

- Mal som s Petrom Pellegrinim veľmi dobrú skúsenosť, keď nám pomohol na Zemníku (areál rýchlostnej kanoistiky - pozn. red.), kde sa na nás prišiel pozrieť. Dodržal, čo sľúbil, takže preto som sa rozhodol pre Hlas. Sympatická mi bola aj politika, ktorú robil a s touto stranou som sa vedel najlepšie stotožniť. Mal som ešte ponuky a telefonáty z jednej či dvoch strán, ale Hlas vyhral u mňa jednoznačne.

Primárne budete mať na starostlivosť najmä šport, no stanovili ste si ciele, čomu sa budete ešte venovať?

Samozrejme, som tu hlavne kvôli športu. Takisto však pochádzam z južného regiónu a ako vieme, maďarské strany sa nepodarilo zjednotiť a nedostali sa do parlamentu. Pre mňa bolo dôležité, aby Komárno a tento región mali zastúpenie v parlamente, lebo som tu vyrastal a žijem tu. Takže určite chcem pomôcť k rozvoju tohto regiónu, čo je pre mňa takisto dôležité. Aj v tomto smere bude moja úloha o to väčšia a o to viac bude na mne závisieť táto situácia, keďže maďarské strany nie sú v parlamente.

Vieme, že šport a politika sú spojené nádoby a nedajú sa rozdeliť, ako si mnohí myslia. Problémov v našom športe je veľa, čiže čo by ste chceli dosiahnuť?

- Určite chcem dosiahnuť, aby sa do športu dávalo viac peňazí, lebo bez nich to nejde a všetko je o nich. Doteraz som bol svedkom toho, ako je šport zanedbávaný a nedostával toľko financií, ako by mal. Viem, že sú ďalšie oblasti, ktoré takisto trpia nedostatkom a každý bojuje za to, aby dostal viac, ale treba si uvedomiť, že investovanie do športu prináša obrovské výhody. Je to skvelá reklama pre krajinu, staráme sa o zdravie populácie a keď do športu investujeme peniaze, vieme ich na druhej strane ušetriť v zdravotníctve. Budeme sa pýtať zväzov, čo im chýba a počúvať ľudí, čo môžeme urobiť, aby sme zlepšili ich situáciu.